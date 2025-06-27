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Гості не повірять, що ви це приготували за 5 хвилин: новий хіт з крабових паличок

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Салат з крабових паличок та моркви
Салат з крабових паличок та моркви. Фото Скріншот YouTube

Коли часу обмаль, а хочеться чогось особливого

Салати з крабовими паличками вже давно стали улюбленими у багатьох сім'ях. Адже їх досить легко та швидко готувати.

Ми пропонуємо спробувати один з варіантів салату з крабовими паличками з додаванням моркви по-корейські. Він виходить ніжним і пікантним на смак і стане чудовою закускою як до родинної вечері, так і до несподіваного приходу гостей.

Рецептом салату поділились на сайті "Школа життя".

Інгредієнти:

  • Морква по-корейськи – 150 г
  • Крабові палички – 200 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Плавлений сир – 1 шт.
  • Майонез – 2 ст. л.

Етапи приготування:

Спершу відваріть яйця круто, потім охолодіть їх і почистіть. Моркву по-корейськи добре відцідіть від зайвої рідини та перекладіть у салатник. Додайте до моркви очищені яйця, натерті на крупній тертці.

Сюди ж натріть на крупній тертці підморожений плавлений сирок — це значно полегшить процес. Крабові палички можна акуратно розібрати на волокна або нарізати тонкою соломкою, після чого додати їх до решти інгредієнтів у мисці.

Салат з крабових паличок

Заправте салат майонезом. Додайте сіль та перець за вашим смаком. Ретельно перемішайте всі компоненти, щоб вони рівномірно розподілилися.

Салат з крабових паличок та моркви простий рецепт

Ця закуска приготується ще швидше, якщо яйця відварити заздалегідь. Вам знадобиться не більше 5 хвилин, щоб зібрати смачний салат, який здивує своєю простотою та чудовим смаком.

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#Рецепти #Закуски #Салати #Крабові палички