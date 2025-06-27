Гості не повірять, що ви це приготували за 5 хвилин: новий хіт з крабових паличок

Коли часу обмаль, а хочеться чогось особливого

Салати з крабовими паличками вже давно стали улюбленими у багатьох сім'ях. Адже їх досить легко та швидко готувати.

Ми пропонуємо спробувати один з варіантів салату з крабовими паличками з додаванням моркви по-корейські. Він виходить ніжним і пікантним на смак і стане чудовою закускою як до родинної вечері, так і до несподіваного приходу гостей.

Рецептом салату поділились на сайті "Школа життя".

Інгредієнти:

Морква по-корейськи – 150 г

Крабові палички – 200 г

Яйце – 2 шт.

Плавлений сир – 1 шт.

Майонез – 2 ст. л.

Етапи приготування:

Спершу відваріть яйця круто, потім охолодіть їх і почистіть. Моркву по-корейськи добре відцідіть від зайвої рідини та перекладіть у салатник. Додайте до моркви очищені яйця, натерті на крупній тертці.

Сюди ж натріть на крупній тертці підморожений плавлений сирок — це значно полегшить процес. Крабові палички можна акуратно розібрати на волокна або нарізати тонкою соломкою, після чого додати їх до решти інгредієнтів у мисці.

Заправте салат майонезом. Додайте сіль та перець за вашим смаком. Ретельно перемішайте всі компоненти, щоб вони рівномірно розподілилися.

Ця закуска приготується ще швидше, якщо яйця відварити заздалегідь. Вам знадобиться не більше 5 хвилин, щоб зібрати смачний салат, який здивує своєю простотою та чудовим смаком.