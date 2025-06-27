Гости не поверят, что вы это приготовили за 5 минут: новый хит из крабовых палочек

Когда времени мало, а хочется чего-то особенного

Салаты с крабовыми палочками уже давно стали любимыми во многих семьях. Ведь их довольно легко и быстро готовить.

Мы предлагаем попробовать один из вариантов салата с крабовыми палочками с добавлением моркови по-корейски. Он получается нежным и пикантным на вкус и станет отличной закуской как к семейному ужину, так и к неожиданному приходу гостей.

Рецептом салата поделились на сайте "Школа жизни".

Ингредиенты:

Морковь по-корейски – 150 г

Крабовые палочки – 200 г

Яйцо – 2 шт.

Плавленый сыр – 1 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Этапы приготовления:

Сперва отварите яйца вкрутую, затем охладите их и почистите. Морковь по-корейски хорошо отцедите от лишней жидкости и переложите в салатник. Добавьте к моркови очищенные яйца, натертые на крупной терке.

Сюда же натрите на крупной терке подмороженный плавленый сырок — это значительно облегчит процесс. Крабовые палочки можно аккуратно разобрать на волокна или нарезать тонкой соломкой, после чего добавить их к остальным ингредиентам в миске.

Заправьте салат майонезом. Добавьте соль и перец по вашему вкусу. Тщательно перемешайте все компоненты, чтобы они равномерно распределились.

Эта закуска приготовится еще быстрее, если яйца отварить заранее. Вам понадобится не более 5 минут, чтобы собрать вкусный салат, который удивит своей простотой и превосходным вкусом.