Філе більше не буде сухим: як зробити м'ясо неймовірно ніжним і смачним

Такої соковитої курки ви ще не їли

Куряче філе вважається нежирним і, як правило, досить сухим м’ясом. Однак усе змінюється, коли його готують у теріякі-стилі — соус надає курці особливої соковитості та виразного смаку.

Рецептом соковитої курочки у кисло-солодкому соусі поділилася фудблогерка Інна (inna la.food) на своїй Instagram-сторінці.

Інгредієнти:

куряче філе — 1 шт.

крохмаль — 3 ст. л.

спеції — на смак

кетчуп — 50 г

соєвий соус — 50 мл

вода — 100 мл

мед — 1 ч. л.

кунжут — для подачі

Етапи приготування:

1. Наріжте філе на невеликі шматочки.

2. Перекладіть м’ясо в миску.

3. Додайте крохмаль і ретельно перемішайте.

4. У сковороді розігрійте олію, викладіть філе та обсмажуйте до рум’яної скоринки.

5. У окремій посудині змішайте спеції, гранульований часник, крохмаль, кетчуп, соєвий соус і воду.

6. Вилийте цю суміш у сковорідку, де смажилося м’ясо.

7. Додайте обсмажені шматочки курки в соус.

8. За кілька хвилин до завершення приготування додайте мед.

9. Перед подачею посипте страву кунжутом.