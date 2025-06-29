Рус

Філе більше не буде сухим: як зробити м'ясо неймовірно ніжним і смачним

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Курка теріякі
Курка теріякі. Фото Freepik

Такої соковитої курки ви ще не їли

Куряче філе вважається нежирним і, як правило, досить сухим м’ясом. Однак усе змінюється, коли його готують у теріякі-стилі — соус надає курці особливої соковитості та виразного смаку.

Рецептом соковитої курочки у кисло-солодкому соусі поділилася фудблогерка Інна (inna la.food) на своїй Instagram-сторінці.

Інгредієнти:

  • куряче філе — 1 шт.
  • крохмаль — 3 ст. л.
  • спеції — на смак
  • кетчуп — 50 г
  • соєвий соус — 50 мл
  • вода — 100 мл
  • мед — 1 ч. л.
  • кунжут — для подачі

Етапи приготування:

1. Наріжте філе на невеликі шматочки.

Курка теріякі рецепт соковитого м'яса

2. Перекладіть м’ясо в миску.

3. Додайте крохмаль і ретельно перемішайте.

4. У сковороді розігрійте олію, викладіть філе та обсмажуйте до рум’яної скоринки.

Як приготувати курку теріякі

5. У окремій посудині змішайте спеції, гранульований часник, крохмаль, кетчуп, соєвий соус і воду.

6. Вилийте цю суміш у сковорідку, де смажилося м’ясо.

7. Додайте обсмажені шматочки курки в соус.

8. За кілька хвилин до завершення приготування додайте мед.

Соковита курка у соусі теріякі рецепт

9. Перед подачею посипте страву кунжутом.

Теги:
#М'ясо #Рецепти #Курка