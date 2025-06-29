Філе більше не буде сухим: як зробити м'ясо неймовірно ніжним і смачним
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Такої соковитої курки ви ще не їли
Куряче філе вважається нежирним і, як правило, досить сухим м’ясом. Однак усе змінюється, коли його готують у теріякі-стилі — соус надає курці особливої соковитості та виразного смаку.
Рецептом соковитої курочки у кисло-солодкому соусі поділилася фудблогерка Інна (inna la.food) на своїй Instagram-сторінці.
Інгредієнти:
- куряче філе — 1 шт.
- крохмаль — 3 ст. л.
- спеції — на смак
- кетчуп — 50 г
- соєвий соус — 50 мл
- вода — 100 мл
- мед — 1 ч. л.
- кунжут — для подачі
Етапи приготування:
1. Наріжте філе на невеликі шматочки.
2. Перекладіть м’ясо в миску.
3. Додайте крохмаль і ретельно перемішайте.
4. У сковороді розігрійте олію, викладіть філе та обсмажуйте до рум’яної скоринки.
5. У окремій посудині змішайте спеції, гранульований часник, крохмаль, кетчуп, соєвий соус і воду.
6. Вилийте цю суміш у сковорідку, де смажилося м’ясо.
7. Додайте обсмажені шматочки курки в соус.
8. За кілька хвилин до завершення приготування додайте мед.
9. Перед подачею посипте страву кунжутом.