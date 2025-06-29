Филе больше не будет сухим: как сделать мясо невероятно нежным и вкусным
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Такой сочной курицы вы еще не ели
Куриное филе считается нежирным и, как правило, достаточно сухим мясом. Но все меняется, когда его готовят в терияки-стиле — соус придает курице особую сочность и выразительный вкус.
Рецептом сочной курочки в кисло-сладком соусе поделилась фудблогерка Инна (inna la.food) на своей Instagram-странице.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- крахмал — 3 ст. л.
- специи — по вкусу
- кетчуп — 50 г
- соевый соус — 50 мл
- вода — 100 мл
- мед – 1 ч. л.
- кунжут — для подачи
Этапы приготовления:
1. Нарежьте филе на небольшие кусочки.
2. Переложите мясо в миску.
3. Добавьте крахмал и тщательно перемешайте.
4. В сковороде разогрейте масло, выложите филе и обжаривайте до румяной корочки.
5. В отдельном сосуде смешайте специи, гранулированный чеснок, крахмал, кетчуп, соевый соус и воду.
6. Вылейте эту смесь в сковороду, где жарилось мясо.
7. Добавьте обжаренные кусочки курицы в соус.
8. За несколько минут до завершения приготовления добавьте мед.
9. Перед подачей посыпьте кунжутом.