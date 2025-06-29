Филе больше не будет сухим: как сделать мясо невероятно нежным и вкусным

Такой сочной курицы вы еще не ели

Куриное филе считается нежирным и, как правило, достаточно сухим мясом. Но все меняется, когда его готовят в терияки-стиле — соус придает курице особую сочность и выразительный вкус.

Рецептом сочной курочки в кисло-сладком соусе поделилась фудблогерка Инна (inna la.food) на своей Instagram-странице.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

крахмал — 3 ст. л.

специи — по вкусу

кетчуп — 50 г

соевый соус — 50 мл

вода — 100 мл

мед – 1 ч. л.

кунжут — для подачи

Этапы приготовления:

1. Нарежьте филе на небольшие кусочки.

2. Переложите мясо в миску.

3. Добавьте крахмал и тщательно перемешайте.

4. В сковороде разогрейте масло, выложите филе и обжаривайте до румяной корочки.

5. В отдельном сосуде смешайте специи, гранулированный чеснок, крахмал, кетчуп, соевый соус и воду.

6. Вылейте эту смесь в сковороду, где жарилось мясо.

7. Добавьте обжаренные кусочки курицы в соус.

8. За несколько минут до завершения приготовления добавьте мед.

9. Перед подачей посыпьте кунжутом.