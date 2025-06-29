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Филе больше не будет сухим: как сделать мясо невероятно нежным и вкусным

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Курица терияки
Курица терияки. Фото Freepik

Такой сочной курицы вы еще не ели

Куриное филе считается нежирным и, как правило, достаточно сухим мясом. Но все меняется, когда его готовят в терияки-стиле — соус придает курице особую сочность и выразительный вкус.

Рецептом сочной курочки в кисло-сладком соусе поделилась фудблогерка Инна (inna la.food) на своей Instagram-странице.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
  • крахмал — 3 ст. л.
  • специи — по вкусу
  • кетчуп — 50 г
  • соевый соус — 50 мл
  • вода — 100 мл
  • мед – 1 ч. л.
  • кунжут — для подачи

Этапы приготовления:

1. Нарежьте филе на небольшие кусочки.

Курица терияки рецепт сочного мяса

2. Переложите мясо в миску.

3. Добавьте крахмал и тщательно перемешайте.

4. В сковороде разогрейте масло, выложите филе и обжаривайте до румяной корочки.

Как приготовить курицу терияки

5. В отдельном сосуде смешайте специи, гранулированный чеснок, крахмал, кетчуп, соевый соус и воду.

6. Вылейте эту смесь в сковороду, где жарилось мясо.

7. Добавьте обжаренные кусочки курицы в соус.

8. За несколько минут до завершения приготовления добавьте мед.

Сочная курица в соусе терияки рецепт

9. Перед подачей посыпьте кунжутом.

Теги:
#Мясо #Рецепты #Курица