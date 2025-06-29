Смак літа в одній тарілці: як приготувати ідеальне овочеве рагу

Готувати дуже легко, а виходить дуже смачно

Овочеве рагу з кабачками та молодою картоплею — це легка й універсальна страва, яку можна подавати на стіл як гарнір до м’яса, риби або як самостійну вечерю. Щоб воно вийшло по-справжньому ароматним і смачним, варто врахувати кілька важливих моментів під час приготування.

Цей рецепт, яким поділились itvmg, ідеально підходить для літнього сезону, коли з’являються перші молоді овочі.

Секрети смачного рагу

Для того щоб овочі не пригоріли, краще обрати сотейник або каструлю з товстим дном. Молоді овочі — кабачки та картоплю — з ніжною шкіркою можна не очищати. Важливо також не перетушкувати овочі: слідкуйте за картоплею — як тільки вона стане м’якою, рагу готове.

Чим урізноманітнити смак рагу

Окрім орегано, сміливо додавайте улюблені спеції: базилік, чебрець, лавровий лист, дрібку мускатного горіха або часник. Ближче до завершення приготування можна додати ложку-дві сметани чи трохи томатної пасти, розведеної у воді. Зелень теж можна варіювати — замість кропу підійдуть петрушка, зелена цибуля або кінза.

Інгредієнти:

Молода картопля — 600 г

Кабачок — 1 шт.

Морква молода — 2 шт.

Цибуля — 1 шт.

Олія — 2 ст. л.

Орегано — ½ ч. л.

Сіль — на смак

Кріп — 4–5 гілочок (для подачі)

Етапи приготування:

Підготуйте овочі. Очистьте їх, моркву й цибулю наріжте дрібними кубиками, кабачок і картоплю — середніми шматочками. Якщо картоплини зовсім маленькі — залишайте цілими. Покладіть картоплю у каструлю з товстим дном, залийте водою, щоб вона покривала понад половину. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння та варіть приблизно 10 хвилин. На сковороді з розігрітою олією обсмажте цибулю з морквою 2–3 хвилини, потім додайте кабачки й готуйте ще 4–5 хвилин, періодично помішуючи. Перекладіть овочі зі сковороди до каструлі з картоплею. Посоліть, додайте орегано. Накрийте кришкою й тушкуйте на слабкому вогні ще приблизно 30 хвилин.

Перед подачею посипте страву свіжою зеленню.