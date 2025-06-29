Вкус лета в одной тарелке: как приготовить идеальное овощное рагу

Готовить очень легко, а получается очень вкусно

Овощное рагу из кабачков и молодого картофеля — это легкое и универсальное блюдо, которое можно подавать на стол как гарнир к мясу, рыбе или как самостоятельный ужин. Чтобы оно получилось по-настоящему ароматным и вкусным, стоит учесть несколько важных моментов во время приготовления.

Этот рецепт, которым поделились itvmg, идеально подходит для летнего сезона, когда появляются первые молодые овощи.

Секреты вкусного рагу

Для того чтобы овощи не пригорели, лучше выбрать сотейник или кастрюлю с толстым дном. Молодые овощи – кабачки и картофель – с нежной кожурой можно не очищать. Важно также не перетушить овощи: следите за картофелем – как только он станет мягким, рагу готово.

Чем разнообразить вкус рагу

Кроме орегано, смело добавляйте любимые специи: базилик, чабрец, лавровый лист, щепотку мускатного ореха или чеснок. Ближе к завершению приготовления можно добавить ложку-две сметаны или немного томатной пасты, разведенной в воде. Зелень тоже можно варьировать – вместо укропа подойдут петрушка, зеленый лук или кинза.

Ингредиенты:

Молодой картофель — 600 г

Кабачок – 1 шт.

Морковь молодая – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Орегано – ½ ч. л.

Соль — по вкусу

Укроп – 4–5 веточек (для подачи)

Этапы приготовления:

Подготовьте овощи. Очистите их, морковь и лук нарежьте мелкими кубиками, кабачок и картофель – средними кусочками. Если картофелины совсем маленькие – оставляйте целыми. Положите картофель в кастрюлю с толстым дном, залейте водой, чтобы она покрывала более половины. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите около 10 минут. На сковороде с разогретым маслом обжарьте лук с морковью 2–3 минуты, затем добавьте кабачки и готовьте еще 4–5 минут, периодически помешивая. Переложите овощи из сковороды в кастрюлю с картофелем. Посолите, добавьте орегано. Накройте крышкой и тушите на слабом огне примерно 30 минут.

Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.