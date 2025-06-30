Вийде гора відбивних за копійки: така страва з курячих сердечок вас приємно здивує (відео)

Такі відбивні можна подавати до будь-чого

Відбивні — це популярна страва, яка зазвичай готується з тонко нарізаного м’яса, відбитого до м’якості та обсмаженого до рум’яної скоринки. Найчастіше для відбивних використовують свинину, телятину чи курятину, адже ці види м’яса легко піддаються обробці та швидко готуються.

Але сьогодні ми пропонуємо відійти від традицій і приготувати незвичний, але дуже смачний варіант — відбивні з курячих сердечок. Цей рецепт здивує навіть досвідчених гурманів, адже серця мають насичений смак і ніжну текстуру, яка після правильного приготування розкривається зовсім по-новому. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alionakarpiuk".

Як приготувати відбивні з курячих сердечок

Інгредієнти:

курячі сердечка – 500 г;

яйця – 2 шт.;

борошно – 4 ст. л.;

спеції – за смаком;

паприка (за бажанням);

Спосіб приготування:

1. Промийте курячі сердечка під холодною водою.

2. Видаліть зайві плівки та жир.

3. Розріжте кожне сердечко уздовж, але не до кінця, щоб розкрити його, наче метелик.

4. Накрийте сердечка харчовою плівкою або пакетом і злегка відбийте кухонним молотком. Не перестарайтеся, щоб м’ясо не стало надто тонким.

5. У першій тарілці змішайте борошно з дрібкою солі та перцю.

6. У другій збийте яйця з часником, сіллю, перцем і паприкою.

7. Розігрійте олію на сковорідці на середньому вогні.

8. Кожне сердечко по черзі обваляйте у борошні, потім занурте в яєчну суміш.

9. Викладайте на розігріту сковороду і смажте по 2-3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.

10. Готові відбивні викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.