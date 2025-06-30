Выйдет гора отбивных за копейки: такое блюдо из куриных сердечек вас приятно удивит (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Такие отбивные можно подавать к чему-либо
Отбивные — это популярное блюдо, обычно готовящееся из тонко нарезанного мяса, отбитого до мягкости и обжаренного до румяной корочки. Чаще всего для отбивных используют свинину, телятину или курятину, ведь эти виды мяса легко обрабатываются и быстро готовятся.
Но сегодня мы предлагаем отойти от традиций и приготовить необычный, но очень вкусный вариант – отбивные из куриных сердечек. Этот рецепт удивит даже опытных гурманов, ведь сердца обладают насыщенным вкусом и нежной текстурой, которая после правильного приготовления раскрывается совершенно по-новому. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".
Как приготовить отбивные из куриных сердечек
Ингредиенты:
- куриные сердечки – 500 г;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 4 ст. л.;
- специи – по вкусу;
- паприка (по желанию);
Способ приготовления:
1. Промойте куриные сердечки под холодной водой.
2. Удалите лишние пленки и жир.
3. Разрежьте каждое сердечко вдоль, но не до конца, чтобы раскрыть его, как бабочку.
4. Накройте сердечки пищевой пленкой или пакетом и слегка отбейте кухонным молотком. Не переусердствуйте, чтобы мясо не стало слишком тонким.
5. В первой тарелке смешайте муку с щепоткой соли и перца.
6. Во второй взбейте яйца с чесноком, солью, перцем и паприкой.
7. Разогрейте масло на сковороде на среднем огне.
8. Каждое сердечко поочередно обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь.
9. Выкладывайте на разогретую сковороду и жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
10. Готовые отбивные выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.