Выйдет гора отбивных за копейки: такое блюдо из куриных сердечек вас приятно удивит (видео)

Такие отбивные можно подавать к чему-либо

Отбивные — это популярное блюдо, обычно готовящееся из тонко нарезанного мяса, отбитого до мягкости и обжаренного до румяной корочки. Чаще всего для отбивных используют свинину, телятину или курятину, ведь эти виды мяса легко обрабатываются и быстро готовятся.

Но сегодня мы предлагаем отойти от традиций и приготовить необычный, но очень вкусный вариант – отбивные из куриных сердечек. Этот рецепт удивит даже опытных гурманов, ведь сердца обладают насыщенным вкусом и нежной текстурой, которая после правильного приготовления раскрывается совершенно по-новому. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить отбивные из куриных сердечек

Ингредиенты:

куриные сердечки – 500 г;

яйца – 2 шт.;

мука – 4 ст. л.;

специи – по вкусу;

паприка (по желанию);

Способ приготовления:

1. Промойте куриные сердечки под холодной водой.

2. Удалите лишние пленки и жир.

3. Разрежьте каждое сердечко вдоль, но не до конца, чтобы раскрыть его, как бабочку.

4. Накройте сердечки пищевой пленкой или пакетом и слегка отбейте кухонным молотком. Не переусердствуйте, чтобы мясо не стало слишком тонким.

5. В первой тарелке смешайте муку с щепоткой соли и перца.

6. Во второй взбейте яйца с чесноком, солью, перцем и паприкой.

7. Разогрейте масло на сковороде на среднем огне.

8. Каждое сердечко поочередно обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь.

9. Выкладывайте на разогретую сковороду и жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

10. Готовые отбивные выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.