Ідеальний напій для спекотних літніх днів: як приготувати полуничний лимонад за п'ять хвилин (відео)
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Смачний, а й корисний напій
Літо у самому розпалі, і саме час тішити себе різноманітними смачними й освіжаючими напоями. Особливо популярним у спеку є класичний лимонад з лимонами — кисло-солодкий, прохолодний, він чудово втамовує спрагу.
Але сьогодні ми пропонуємо додати до знайомого рецепту яскраву нотку літа — соковиту полуницю. Полуничний лимонад — це не просто напій, а справжній вибух свіжості та аромату, який поєднує ніжну ягідну солодкість із приємною цитрусовою кислинкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці olga_riabenko_.
Як приготувати полуничний лимонад
Інгредієнти:
- полуниця – 300-400 г;
- лимон – 1-2 шт.;
- цукор або сироп – 100 г;
- окріп – 100 мл;
- лід – 300-400 г;
- м'ята;
- сильногазована вода – 600 мл;
Спосіб приготування:
1. Цукор розчинити в окропі.
2. Полуницю очистити. Лимон очистити від цедри та кісточок. Порізати на шматочки.
3. Збити полуницю і лимон із сиропом у блендері.
4. У графин викласти лід, додати пюре з полуниці, м'яту, залити все газованою водою.