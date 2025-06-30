Ідеальний напій для спекотних літніх днів: як приготувати полуничний лимонад за п'ять хвилин (відео)

Смачний, а й корисний напій

Літо у самому розпалі, і саме час тішити себе різноманітними смачними й освіжаючими напоями. Особливо популярним у спеку є класичний лимонад з лимонами — кисло-солодкий, прохолодний, він чудово втамовує спрагу.

Але сьогодні ми пропонуємо додати до знайомого рецепту яскраву нотку літа — соковиту полуницю. Полуничний лимонад — це не просто напій, а справжній вибух свіжості та аромату, який поєднує ніжну ягідну солодкість із приємною цитрусовою кислинкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці olga_riabenko_.

Як приготувати полуничний лимонад

Інгредієнти:

полуниця – 300-400 г;

лимон – 1-2 шт.;

цукор або сироп – 100 г;

окріп – 100 мл;

лід – 300-400 г;

м'ята;

сильногазована вода – 600 мл;

Спосіб приготування:

1. Цукор розчинити в окропі.

2. Полуницю очистити. Лимон очистити від цедри та кісточок. Порізати на шматочки.

3. Збити полуницю і лимон із сиропом у блендері.

4. У графин викласти лід, додати пюре з полуниці, м'яту, залити все газованою водою.