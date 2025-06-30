Идеальный напиток для жарких летних дней: как приготовить клубничный лимонад за пять минут (видео)

Вкусный, но полезный напиток

Лето в самом разгаре, и самое время обольщаться разнообразными вкусными и освежающими напитками. Особенно популярен в жару классический лимонад с лимонами — кисло-сладкий, прохладный, он прекрасно утоляет жажду.

Но сегодня мы предлагаем добавить к знакомому рецепту яркую нотку лета – сочную клубнику. Клубничный лимонад – это не просто напиток, а настоящий взрыв свежести и аромата, сочетающий нежную ягодную сладость с приятной цитрусовой кислинкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице olga_riabenko_.

Как приготовить клубничный лимонад

Ингредиенты:

клубника – 300-400 г;

лимон – 1-2 шт.;

сахар или сироп – 100 г;

кипяток – 100 мл;

лед – 300-400 г;

мята;

сильногазированная вода – 600 мл;

Способ приготовления:

1. Сахар растворить в кипятке.

2. Клубнику очистить. Лимон очистить от цедры и косточек. Порезать на кусочки.

3. Взбить клубнику и лимон с сиропом в блендере.

4. В графин выложить лед, добавить пюре из клубники, мяту, залить все газировкой.