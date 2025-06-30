Идеальный напиток для жарких летних дней: как приготовить клубничный лимонад за пять минут (видео)
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Вкусный, но полезный напиток
Лето в самом разгаре, и самое время обольщаться разнообразными вкусными и освежающими напитками. Особенно популярен в жару классический лимонад с лимонами — кисло-сладкий, прохладный, он прекрасно утоляет жажду.
Но сегодня мы предлагаем добавить к знакомому рецепту яркую нотку лета – сочную клубнику. Клубничный лимонад – это не просто напиток, а настоящий взрыв свежести и аромата, сочетающий нежную ягодную сладость с приятной цитрусовой кислинкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице olga_riabenko_.
Как приготовить клубничный лимонад
Ингредиенты:
- клубника – 300-400 г;
- лимон – 1-2 шт.;
- сахар или сироп – 100 г;
- кипяток – 100 мл;
- лед – 300-400 г;
- мята;
- сильногазированная вода – 600 мл;
Способ приготовления:
1. Сахар растворить в кипятке.
2. Клубнику очистить. Лимон очистить от цедры и косточек. Порезать на кусочки.
3. Взбить клубнику и лимон с сиропом в блендере.
4. В графин выложить лед, добавить пюре из клубники, мяту, залить все газировкой.