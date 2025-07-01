С тестом суетиться не придется: приготовьте этот порционный десерт из клубники в стакане (видео)

Вкусное и полезное лакомство

Клубника – одна из самых любимых летних ягод, сочная, ароматная и невероятно вкусная. Она универсальна: ее добавляют в выпечку, готовят джемы, смузи, коктейли, а иногда даже используют в салатах вместе с зеленью или сыром.

Сегодня мы предлагаем приготовить из клубники легкий и аппетитный десерт с печеньем. Это блюдо не нуждается в выпекании, готовится очень просто, а результат — нежный, яркий и по-настоящему летний вкус, который понравится и взрослым, и детям. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить десерт из печенья и клубники

Ингредиенты:

400 г клубники;

4-6 шт. печенья;

4-6 шт. орехов;

15 г мягкого масла;

180 г крем-сыра (можно заменить на кисломолочное или маскарпоне),

150 г жирных 33% сливок;

50 г сахарной пудры;

1 шоколадка 56% для декора;

Способ приготовления:

1. Измельчить в блендере печенье, орехи и масло, выложить на дно креманок или бокалов.

2.Нарезать 200 г клубники и выложить сверху на основание из печенья.

3.Сбить 100 г клубники блендером. Соединить крем-сыр, сливки, пудру, взбивать венчиком 5 минут до пышности, добавить пюре клубники и снова взбить, выложить в креманки/бокалы и поставить в холодильник не менее 1 часа.

4.Декорировать готовые десерты растопленным шоколадом.