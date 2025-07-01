Не оладки й не рагу: рецепт соковитих маринованих кабачків (відео)
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Це дуже зручний та швидкий спосіб заготівлі овочів у пік сезону
Кабачок — це ніжний, соковитий овоч, який чудово підходить для літніх страв. Його можна смажити, тушкувати, запікати, додавати до рагу, салатів, а також готувати в клярі — хрусткому й апетитному.
Проте сьогодні ми пропонуємо спробувати інший, не менш смачний спосіб приготування — мариновані кабачки. Вони виходять хрумкими, ароматними й освіжаючими, ідеально смакують як закуска до основної страви або як самостійний перекус у спекотні дні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати мариновані кабачки
Інгредієнти:
- помідори коктейльні — 300 г;
- кабачки — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зуб.;
- соєвий соус — 1 ст. л.;
- сік лимона — 2 ст. л.;
- орегано сушений — 1 ч. л.;
- сіль — 1–2 ч. л.;
- свіжий базилік — 2 гілочки;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- мед — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Нарізати овочі слайсами.
- Натерти часник, подрібнити базилік і додати решту інгредієнтів.
- Перемішати і маринувати протягом 2–3 годин.