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Не оладки й не рагу: рецепт соковитих маринованих кабачків (відео)

Автор
Марія Швець
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Дуже смачні, корисні, пікантні, ароматні, хрусткі
Дуже смачні, корисні, пікантні, ароматні, хрусткі. Фото instagram.com

Це дуже зручний та швидкий спосіб заготівлі овочів у пік сезону

Кабачок — це ніжний, соковитий овоч, який чудово підходить для літніх страв. Його можна смажити, тушкувати, запікати, додавати до рагу, салатів, а також готувати в клярі — хрусткому й апетитному.

Проте сьогодні ми пропонуємо спробувати інший, не менш смачний спосіб приготування — мариновані кабачки. Вони виходять хрумкими, ароматними й освіжаючими, ідеально смакують як закуска до основної страви або як самостійний перекус у спекотні дні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати мариновані кабачки

Інгредієнти:

  • помідори коктейльні — 300 г;
  • кабачки — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зуб.;
  • соєвий соус — 1 ст. л.;
  • сік лимона — 2 ст. л.;
  • орегано сушений — 1 ч. л.;
  • сіль — 1–2 ч. л.;
  • свіжий базилік — 2 гілочки;
  • оливкова олія — 2 ст. л.;
  • мед — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати овочі слайсами.
  2. Натерти часник, подрібнити базилік і додати решту інгредієнтів.
  3. Перемішати і маринувати протягом 2–3 годин.
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#Кабачки #Маринад #Готуємо вдома