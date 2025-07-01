Не оладки й не рагу: рецепт соковитих маринованих кабачків (відео)

Це дуже зручний та швидкий спосіб заготівлі овочів у пік сезону

Кабачок — це ніжний, соковитий овоч, який чудово підходить для літніх страв. Його можна смажити, тушкувати, запікати, додавати до рагу, салатів, а також готувати в клярі — хрусткому й апетитному.

Проте сьогодні ми пропонуємо спробувати інший, не менш смачний спосіб приготування — мариновані кабачки. Вони виходять хрумкими, ароматними й освіжаючими, ідеально смакують як закуска до основної страви або як самостійний перекус у спекотні дні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати мариновані кабачки

Інгредієнти:

помідори коктейльні — 300 г;

кабачки — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зуб.;

соєвий соус — 1 ст. л.;

сік лимона — 2 ст. л.;

орегано сушений — 1 ч. л.;

сіль — 1–2 ч. л.;

свіжий базилік — 2 гілочки;

оливкова олія — 2 ст. л.;

мед — 2 ст. л.

Спосіб приготування: