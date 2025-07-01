Не оладьи и не рагу: рецепт сочных маринованных кабачков (видео)

Это очень удобный и быстрый способ заготовки овощей в пик сезона

Кабачок – это нежный, сочный овощ, который отлично подходит для летних блюд. Его можно жарить, тушить, запекать, добавлять в рагу, салаты, а также готовить в кляре — хрустящем и аппетитном.

Однако сегодня мы предлагаем попробовать другой, не менее вкусный способ приготовления – маринованные кабачки. Они получаются хрустящими, ароматными и освежающими, идеально смакуют как закуска к основному блюду или как самостоятельный перекус в жаркие дни. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " olga_riabenko_ ".

Как приготовить маринованные кабачки

Ингредиенты:

помидоры коктейльные – 300 г;

кабачки — 1 шт.;

лук – 1 шт.;

чеснок — 2 зуб.;

соевый соус – 1 ст. л.;

сок лимона – 2 ст. л.;

орегано сушеный – 1 ч. л.;

соль – 1–2 ч. л.;

свежий базилик — 2 веточки;

оливковое масло – 2 ст. л.;

мед – 2 ст. л.

Способ приготовления: