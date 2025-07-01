Не оладьи и не рагу: рецепт сочных маринованных кабачков (видео)
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Это очень удобный и быстрый способ заготовки овощей в пик сезона
Кабачок – это нежный, сочный овощ, который отлично подходит для летних блюд. Его можно жарить, тушить, запекать, добавлять в рагу, салаты, а также готовить в кляре — хрустящем и аппетитном.
Однако сегодня мы предлагаем попробовать другой, не менее вкусный способ приготовления – маринованные кабачки. Они получаются хрустящими, ароматными и освежающими, идеально смакуют как закуска к основному блюду или как самостоятельный перекус в жаркие дни. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " olga_riabenko_ ".
Как приготовить маринованные кабачки
Ингредиенты:
- помидоры коктейльные – 300 г;
- кабачки — 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- чеснок — 2 зуб.;
- соевый соус – 1 ст. л.;
- сок лимона – 2 ст. л.;
- орегано сушеный – 1 ч. л.;
- соль – 1–2 ч. л.;
- свежий базилик — 2 веточки;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- мед – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Нарезать слайсами овощи.
- Натереть чеснок, измельчить базилик и добавить остальные ингредиенты.
- Перемешать и мариновать в течение 2-3 часов.