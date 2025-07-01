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Не оладьи и не рагу: рецепт сочных маринованных кабачков (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Очень вкусные, полезные, пикантные, ароматные, хрустящие
Очень вкусные, полезные, пикантные, ароматные, хрустящие. Фото instagram.com

Это очень удобный и быстрый способ заготовки овощей в пик сезона

Кабачок – это нежный, сочный овощ, который отлично подходит для летних блюд. Его можно жарить, тушить, запекать, добавлять в рагу, салаты, а также готовить в кляре — хрустящем и аппетитном.

Однако сегодня мы предлагаем попробовать другой, не менее вкусный способ приготовления – маринованные кабачки. Они получаются хрустящими, ароматными и освежающими, идеально смакуют как закуска к основному блюду или как самостоятельный перекус в жаркие дни. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " olga_riabenko_ ".

Как приготовить маринованные кабачки

Ингредиенты:

  • помидоры коктейльные – 300 г;
  • кабачки — 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок — 2 зуб.;
  • соевый соус – 1 ст. л.;
  • сок лимона – 2 ст. л.;
  • орегано сушеный – 1 ч. л.;
  • соль – 1–2 ч. л.;
  • свежий базилик — 2 веточки;
  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • мед – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Нарезать слайсами овощи.
  2. Натереть чеснок, измельчить базилик и добавить остальные ингредиенты.
  3. Перемешать и мариновать в течение 2-3 часов.
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#Кабачки #Маринад #Готовим дома