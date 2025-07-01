Схожий на "Шубу", але готується простіше: рецепт салату з оселедцем та картоплею (відео)
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Такий салат простий у приготуванні та підійде для обіду чи вечері
Чи не найпопулярнішим салатом з оселедцем є всім добре відома "Шуба" — багатошаровий, яскравий і ситний салат, що давно став класикою святкового столу. Але сьогодні ми пропонуємо простішу та легшу альтернативу — салат з картоплею та оселедцем.
Він готується швидко, має насичений смак і чудово підходить як для буденного обіду, так і для частування гостей. У цьому поєднанні солоний оселедець, ніжна картопля й ароматні овочі створюють справжню гармонію смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "feliciaskitchenstories".
Як приготувати салат з картоплею та оселедцем
Інгредієнти:
- картопля молода;
- пучок петрушки;
- червона цибуля — 1–2 шт.;
- сік лимона;
- олія оливкова;
- оселедець;
- сіль, приправа для салату.
Спосіб приготування:
1.Відварити картоплю, дати повністю охолонути, нарізати дрібними шматочками.
2.Нарізати крупно петрушку та дрібно подрібнити червону цибулю.
3.Оселедець нарізати шматочками.
4.Приготувати соус: вичавити сік лимона, додати оливкову олію та спеції за смаком.
5.Зібрати салат, акуратно перемішати, щоб зберегти цілісність картоплі.