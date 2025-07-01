Схожий на "Шубу", але готується простіше: рецепт салату з оселедцем та картоплею (відео)

Такий салат простий у приготуванні та підійде для обіду чи вечері

Чи не найпопулярнішим салатом з оселедцем є всім добре відома "Шуба" — багатошаровий, яскравий і ситний салат, що давно став класикою святкового столу. Але сьогодні ми пропонуємо простішу та легшу альтернативу — салат з картоплею та оселедцем.

Він готується швидко, має насичений смак і чудово підходить як для буденного обіду, так і для частування гостей. У цьому поєднанні солоний оселедець, ніжна картопля й ароматні овочі створюють справжню гармонію смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "feliciaskitchenstories".

Як приготувати салат з картоплею та оселедцем

Інгредієнти:

картопля молода;

пучок петрушки;

червона цибуля — 1–2 шт.;

сік лимона;

олія оливкова;

оселедець;

сіль, приправа для салату.

Спосіб приготування:

1.Відварити картоплю, дати повністю охолонути, нарізати дрібними шматочками.

2.Нарізати крупно петрушку та дрібно подрібнити червону цибулю.

3.Оселедець нарізати шматочками.

4.Приготувати соус: вичавити сік лимона, додати оливкову олію та спеції за смаком.

5.Зібрати салат, акуратно перемішати, щоб зберегти цілісність картоплі.