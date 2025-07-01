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Похож на "Шубу", но готовится проще: рецепт салата с сельдью и картофелем (видео)

Автор
Мария Швец
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Сытный и богатый белками — дополнит второе блюдо
Сытный и богатый белками — дополнит второе блюдо. Фото instagram.com

Такой салат прост в приготовлении и подойдет для обеда или ужина

Едва ли не самым популярным салатом с селедкой является всем хорошо известная "Шуба" — многослойный, яркий и сытный салат, давно ставший классикой праздничного стола. Но сегодня мы предлагаем более простую и легкую альтернативу — салат с картофелем и селедкой.

Он готовится быстро, имеет насыщенный вкус и отлично подходит как для обыденного обеда, так и для угощения гостей. В этом сочетании соленая сельдь, нежный картофель и ароматные овощи создают настоящую гармонию вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " feliciaskitchenstories ".

Как приготовить салат с картофелем и сельдью

Ингредиенты:

  • картофель молодой;
  • пучок петрушки;
  • красный лук — 1-2 шт.;
  • сок лимона;
  • масло оливковое;
  • сельдь;
  • соль, приправа для салата.

Способ приготовления:

1.Отварить картофель, дать полностью остыть, нарезать мелкими кусочками.

2.Нарезать крупно петрушку и мелко измельчить красный лук.

3.Сельдь нарезать кусочками.

4.Приготовить соус: выжать сок лимона, добавить оливковое масло и специи по вкусу.

5.Собрать салат, аккуратно перемешать, чтобы сохранить цельность картофеля.

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#Салат #Картофель #Селедка #Готовим дома