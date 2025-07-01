Похож на "Шубу", но готовится проще: рецепт салата с сельдью и картофелем (видео)
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Такой салат прост в приготовлении и подойдет для обеда или ужина
Едва ли не самым популярным салатом с селедкой является всем хорошо известная "Шуба" — многослойный, яркий и сытный салат, давно ставший классикой праздничного стола. Но сегодня мы предлагаем более простую и легкую альтернативу — салат с картофелем и селедкой.
Он готовится быстро, имеет насыщенный вкус и отлично подходит как для обыденного обеда, так и для угощения гостей. В этом сочетании соленая сельдь, нежный картофель и ароматные овощи создают настоящую гармонию вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " feliciaskitchenstories ".
Как приготовить салат с картофелем и сельдью
Ингредиенты:
- картофель молодой;
- пучок петрушки;
- красный лук — 1-2 шт.;
- сок лимона;
- масло оливковое;
- сельдь;
- соль, приправа для салата.
Способ приготовления:
1.Отварить картофель, дать полностью остыть, нарезать мелкими кусочками.
2.Нарезать крупно петрушку и мелко измельчить красный лук.
3.Сельдь нарезать кусочками.
4.Приготовить соус: выжать сок лимона, добавить оливковое масло и специи по вкусу.
5.Собрать салат, аккуратно перемешать, чтобы сохранить цельность картофеля.