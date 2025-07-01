Рус

Ідеальна літня вечеря: таку кабачкову лазанью близькі з'їдять разом з тарілкою (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Замініть тісто на овочі - буде і смачно, і корисно
Замініть тісто на овочі - буде і смачно, і корисно. Фото instagram.com

Низькокалорійна страва, знахідка для тих, хто стежить за фігурою

Кабачки — це універсальний овоч із ніжною текстурою, який чудово підходить для різноманітних страв. Їх смажать у клярі, додають до супів, запікають, тушкують, а також використовують як основу для легшої версії класичних страв.

Лазанья з кабачків — це чудова альтернатива традиційній, з мінімумом вуглеводів, максимумом користі й чудовим смаком. Готується швидко, тож ідеально підходить для зайнятого дня. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "simplefood_video".

Як приготувати кабачкову лазанью

Інгредієнти (на 2 порції):

  • цукіні — 1 шт.;
  • шинка — 100 г;
  • сир твердий або пармезан — за смаком;
  • оливкова олія — для змащування форми;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати цукіні тонкими поздовжніми скибками.
  2. Промокнути скибки паперовими рушниками, щоб прибрати зайву вологу.
  3. Змастити форму для запікання оливковою олією.
  4. Викласти перший шар із кабачків.
  5. Додати шар шинки та натертого сиру.
  6. Повторити шари до завершення інгредієнтів.
  7. Зверху злегка збризнути оливковою олією.
  8. Запікати у фритюрниці при 180 °C приблизно 20 хвилин або в духовці при 180 °C близько 25 хвилин (орієнтуватися на готовність).
Теги:
#Кабачки #Лазанья #Готуємо вдома