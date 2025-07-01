Ідеальна літня вечеря: таку кабачкову лазанью близькі з'їдять разом з тарілкою (відео)

Низькокалорійна страва, знахідка для тих, хто стежить за фігурою

Кабачки — це універсальний овоч із ніжною текстурою, який чудово підходить для різноманітних страв. Їх смажать у клярі, додають до супів, запікають, тушкують, а також використовують як основу для легшої версії класичних страв.

Лазанья з кабачків — це чудова альтернатива традиційній, з мінімумом вуглеводів, максимумом користі й чудовим смаком. Готується швидко, тож ідеально підходить для зайнятого дня. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "simplefood_video".

Як приготувати кабачкову лазанью

Інгредієнти (на 2 порції):

цукіні — 1 шт.;

шинка — 100 г;

сир твердий або пармезан — за смаком;

оливкова олія — для змащування форми;

Спосіб приготування: