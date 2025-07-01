Ідеальна літня вечеря: таку кабачкову лазанью близькі з'їдять разом з тарілкою (відео)
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Низькокалорійна страва, знахідка для тих, хто стежить за фігурою
Кабачки — це універсальний овоч із ніжною текстурою, який чудово підходить для різноманітних страв. Їх смажать у клярі, додають до супів, запікають, тушкують, а також використовують як основу для легшої версії класичних страв.
Лазанья з кабачків — це чудова альтернатива традиційній, з мінімумом вуглеводів, максимумом користі й чудовим смаком. Готується швидко, тож ідеально підходить для зайнятого дня. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "simplefood_video".
Як приготувати кабачкову лазанью
Інгредієнти (на 2 порції):
- цукіні — 1 шт.;
- шинка — 100 г;
- сир твердий або пармезан — за смаком;
- оливкова олія — для змащування форми;
Спосіб приготування:
- Нарізати цукіні тонкими поздовжніми скибками.
- Промокнути скибки паперовими рушниками, щоб прибрати зайву вологу.
- Змастити форму для запікання оливковою олією.
- Викласти перший шар із кабачків.
- Додати шар шинки та натертого сиру.
- Повторити шари до завершення інгредієнтів.
- Зверху злегка збризнути оливковою олією.
- Запікати у фритюрниці при 180 °C приблизно 20 хвилин або в духовці при 180 °C близько 25 хвилин (орієнтуватися на готовність).