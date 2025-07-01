Идеальный летний ужин: такую кабачковую лазанью близкие съедят вместе с тарелкой (видео)

Низкокалорийное блюдо, находка для следящих за фигурой

Кабачки – это универсальный овощ с нежной текстурой, отлично подходящий для разнообразных блюд. Их жарят в кляре, добавляют в супы, запекают, тушат, а также используют в качестве основы для более легкой версии классических блюд.

Лазанья из кабачков – это отличная альтернатива традиционной, с минимумом углеводов, максимумом пользы и отличным вкусом. Готовится быстро, поэтому идеально подходит для занятого дня. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " simplefood_video ".

Как приготовить кабачковую лазанью

Ингредиенты (на 2 порции):

цуккини — 1 шт.;

ветчина — 100 г;

сыр твердый или пармезан – по вкусу;

оливковое масло – для смазывания формы;

Способ приготовления: