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Идеальный летний ужин: такую кабачковую лазанью близкие съедят вместе с тарелкой (видео)

Автор
Мария Швец
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Замените тесто на овощи – будет и вкусно, и полезно
Замените тесто на овощи – будет и вкусно, и полезно. Фото instagram.com

Низкокалорийное блюдо, находка для следящих за фигурой

Кабачки – это универсальный овощ с нежной текстурой, отлично подходящий для разнообразных блюд. Их жарят в кляре, добавляют в супы, запекают, тушат, а также используют в качестве основы для более легкой версии классических блюд.

Лазанья из кабачков – это отличная альтернатива традиционной, с минимумом углеводов, максимумом пользы и отличным вкусом. Готовится быстро, поэтому идеально подходит для занятого дня. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " simplefood_video ".

Как приготовить кабачковую лазанью

Ингредиенты (на 2 порции):

  • цуккини — 1 шт.;
  • ветчина — 100 г;
  • сыр твердый или пармезан – по вкусу;
  • оливковое масло – для смазывания формы;

Способ приготовления:

  1. Нарезать цуккини тонкими продольными ломтиками.
  2. Промокнуть ломтики бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.
  3. Смазать форму для запекания оливковым маслом.
  4. Выложить первый слой из кабачков.
  5. Добавить слой ветчины и натертого сыра.
  6. Повторите слои до завершения ингредиентов.
  7. Сверху слегка сбрызнуть оливковым маслом.
  8. Запекать во фритюрнице при 180C примерно 20 минут или в духовке при 180C около 25 минут (ориентироваться на готовность).
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#Кабачки #Лазанья #Готовим дома