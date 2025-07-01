Идеальный летний ужин: такую кабачковую лазанью близкие съедят вместе с тарелкой (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Низкокалорийное блюдо, находка для следящих за фигурой
Кабачки – это универсальный овощ с нежной текстурой, отлично подходящий для разнообразных блюд. Их жарят в кляре, добавляют в супы, запекают, тушат, а также используют в качестве основы для более легкой версии классических блюд.
Лазанья из кабачков – это отличная альтернатива традиционной, с минимумом углеводов, максимумом пользы и отличным вкусом. Готовится быстро, поэтому идеально подходит для занятого дня. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " simplefood_video ".
Как приготовить кабачковую лазанью
Ингредиенты (на 2 порции):
- цуккини — 1 шт.;
- ветчина — 100 г;
- сыр твердый или пармезан – по вкусу;
- оливковое масло – для смазывания формы;
Способ приготовления:
- Нарезать цуккини тонкими продольными ломтиками.
- Промокнуть ломтики бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.
- Смазать форму для запекания оливковым маслом.
- Выложить первый слой из кабачков.
- Добавить слой ветчины и натертого сыра.
- Повторите слои до завершения ингредиентов.
- Сверху слегка сбрызнуть оливковым маслом.
- Запекать во фритюрнице при 180C примерно 20 минут или в духовке при 180C около 25 минут (ориентироваться на готовность).