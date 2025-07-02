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Цей рецепт у тітки Олі просили всі сусіди: як приготувати неймовірну кабачкову ікру (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачна, ніжна низькокалорійна заготівля для всієї родини
Смачна, ніжна низькокалорійна заготівля для всієї родини. Фото instagram.com

Справжня знахідка для дбайливих господинь

Кабачки — це легкий овоч з м’якою структурою, який чудово підходить для щоденного меню. З них можна приготувати смачні страви: запіканки, кабачкову локшину, тушковані овочі або ж обсмажити в клярі для хрусткої закуски.

Але одна з найулюбленіших і найніжніших страв — це кабачкова ікра. Вона проста, ароматна, ніжна й універсальна — ідеально підходить як до гарнірів, так і просто на хліб. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".

Як приготувати кабачкову ікру

Інгредієнти:

  • кабачок — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • томатний соус — 2 ст. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль, перець — за смаком;
  • оцет — 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати цибулю та натерти моркву.
  2. Обсмажити цибулю з морквою на олії до м’якості.
  3. Додати томатний соус, перемішати й тушкувати 2–3 хвилини.
  4. Додати дрібно нарізаний кабачок, подрібнений часник, сіль, перець і цукор.
  5. Перемішати, накрити кришкою й тушкувати на середньому вогні приблизно 30 хвилин до м’якості кабачків.
  6. Перекласти суміш у глибоку миску або чашу блендера, подрібнити до однорідної консистенції.
  7. Додати оцет, перемішати та за бажанням охолодити перед подачею.
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#Кабачки #Ікра #Готуємо вдома