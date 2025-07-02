Цей рецепт у тітки Олі просили всі сусіди: як приготувати неймовірну кабачкову ікру (відео)

Справжня знахідка для дбайливих господинь

Кабачки — це легкий овоч з м’якою структурою, який чудово підходить для щоденного меню. З них можна приготувати смачні страви: запіканки, кабачкову локшину, тушковані овочі або ж обсмажити в клярі для хрусткої закуски.

Але одна з найулюбленіших і найніжніших страв — це кабачкова ікра. Вона проста, ароматна, ніжна й універсальна — ідеально підходить як до гарнірів, так і просто на хліб. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".

Як приготувати кабачкову ікру

Інгредієнти:

кабачок — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

томатний соус — 2 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль, перець — за смаком;

оцет — 1 ч. л.;

Спосіб приготування: