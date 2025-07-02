Цей рецепт у тітки Олі просили всі сусіди: як приготувати неймовірну кабачкову ікру (відео)
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Справжня знахідка для дбайливих господинь
Кабачки — це легкий овоч з м’якою структурою, який чудово підходить для щоденного меню. З них можна приготувати смачні страви: запіканки, кабачкову локшину, тушковані овочі або ж обсмажити в клярі для хрусткої закуски.
Але одна з найулюбленіших і найніжніших страв — це кабачкова ікра. Вона проста, ароматна, ніжна й універсальна — ідеально підходить як до гарнірів, так і просто на хліб. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".
Як приготувати кабачкову ікру
Інгредієнти:
- кабачок — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- томатний соус — 2 ст. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль, перець — за смаком;
- оцет — 1 ч. л.;
Спосіб приготування:
- Нарізати цибулю та натерти моркву.
- Обсмажити цибулю з морквою на олії до м’якості.
- Додати томатний соус, перемішати й тушкувати 2–3 хвилини.
- Додати дрібно нарізаний кабачок, подрібнений часник, сіль, перець і цукор.
- Перемішати, накрити кришкою й тушкувати на середньому вогні приблизно 30 хвилин до м’якості кабачків.
- Перекласти суміш у глибоку миску або чашу блендера, подрібнити до однорідної консистенції.
- Додати оцет, перемішати та за бажанням охолодити перед подачею.