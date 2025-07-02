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Этот рецепт у тети Оли просили все соседи: как приготовить невероятную кабачковую икру (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Вкусная, нежная низкокалорийная заготовка для всей семьи
Вкусная, нежная низкокалорийная заготовка для всей семьи. Фото instagram.com

Настоящая находка для рачительных хозяек

Кабачки – это легкий овощ с мягкой структурой, который отлично подходит для ежедневного меню. Из них можно приготовить вкусные блюда: запеканки, кабачковую лапшу, тушеные овощи или обжарить в кляре для хрустящей закуски.

Но одно из самых любимых и нежных блюд – это кабачковая икра. Она простая, ароматная, нежная и универсальная – идеально подходит как к гарнирам, так и просто на хлеб. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vistovovska_cooking".

Как приготовить кабачковую икру

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • томатный соус – 2 ст. л.;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • соль, перец – по вкусу;
  • уксус — 1 ч. л.;

Способ приготовления:

  1. Нарезать лук и морковь натереть.
  2. Обжарить лук с морковью на растительном масле до мягкости.
  3. Добавить томатный соус, перемешать и тушить 2–3 минуты.
  4. Добавить мелко нарезанный кабачок, измельченный чеснок, соль, перец и сахар.
  5. Перемешать, накрыть крышкой и тушить на среднем огне около 30 минут до мягкости кабачков.
  6. Переложить смесь в глубокую миску или чашу блендера, размельчить до однородной консистенции.
  7. Добавить уксус, перемешать и по желанию охладить перед подачей.
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#Кабачки #Икра #Готовим дома