Этот рецепт у тети Оли просили все соседи: как приготовить невероятную кабачковую икру (видео)
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Настоящая находка для рачительных хозяек
Кабачки – это легкий овощ с мягкой структурой, который отлично подходит для ежедневного меню. Из них можно приготовить вкусные блюда: запеканки, кабачковую лапшу, тушеные овощи или обжарить в кляре для хрустящей закуски.
Но одно из самых любимых и нежных блюд – это кабачковая икра. Она простая, ароматная, нежная и универсальная – идеально подходит как к гарнирам, так и просто на хлеб. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vistovovska_cooking".
Как приготовить кабачковую икру
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- томатный соус – 2 ст. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- соль, перец – по вкусу;
- уксус — 1 ч. л.;
Способ приготовления:
- Нарезать лук и морковь натереть.
- Обжарить лук с морковью на растительном масле до мягкости.
- Добавить томатный соус, перемешать и тушить 2–3 минуты.
- Добавить мелко нарезанный кабачок, измельченный чеснок, соль, перец и сахар.
- Перемешать, накрыть крышкой и тушить на среднем огне около 30 минут до мягкости кабачков.
- Переложить смесь в глубокую миску или чашу блендера, размельчить до однородной консистенции.
- Добавить уксус, перемешать и по желанию охладить перед подачей.