Этот рецепт у тети Оли просили все соседи: как приготовить невероятную кабачковую икру (видео)

Настоящая находка для рачительных хозяек

Кабачки – это легкий овощ с мягкой структурой, который отлично подходит для ежедневного меню. Из них можно приготовить вкусные блюда: запеканки, кабачковую лапшу, тушеные овощи или обжарить в кляре для хрустящей закуски.

Но одно из самых любимых и нежных блюд – это кабачковая икра. Она простая, ароматная, нежная и универсальная – идеально подходит как к гарнирам, так и просто на хлеб. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vistovovska_cooking".

Как приготовить кабачковую икру

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук – 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

томатный соус – 2 ст. л.;

сахар – 1 ч. л.;

соль, перец – по вкусу;

уксус — 1 ч. л.;

Способ приготовления: