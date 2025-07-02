Ви будете готувати його щодня: швидкий салат з огірків та кукурудзи

Проста, але геніальна страва

Салат з овочами ніколи не буде зайвий на столі. Якщо хочеться чогось новенького, але з простих та доступних інгредієнтів, спробуйте приготувати салат з огірків, кукурудзи та яєць. Він виходить дуже поживним, але й водночас легким, а готується всього за 10 хвилин.

Рецептом поділились на порталі "Скарбничка рецептів".

Інгредієнти:

4 варені яйця;

150 грамів твердого сиру;

2 свіжі огірки;

100 грамів консервованої кукурудзи;

2 зубчики часнику;

кріп, сіль, перець;

сметана або майонез для заправки;

Етапи приготування:

Огірки наріжте кубиками або тонкою соломкою. Якщо трапився водянистий плід, видаліть серцевину, щоб салат вийшов ідеальним.

Яйця також подрібніть кубиком. Половину пучка кропу дрібно наріжте.

Для соусу об'єднайте сметану або майонез із натертим часником.

Змішайте всі інгредієнти в глибокій ємності, додайте заправку, добре перемішайте і спробуйте. За потреби доведіть до смаку сіллю та перцем.