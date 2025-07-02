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Ви будете готувати його щодня: швидкий салат з огірків та кукурудзи

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Літній салат з огірків та кукурудзи
Літній салат з огірків та кукурудзи. Фото Скріншот YouTube

Проста, але геніальна страва

Салат з овочами ніколи не буде зайвий на столі. Якщо хочеться чогось новенького, але з простих та доступних інгредієнтів, спробуйте приготувати салат з огірків, кукурудзи та яєць. Він виходить дуже поживним, але й водночас легким, а готується всього за 10 хвилин.

Рецептом поділились на порталі "Скарбничка рецептів".

Інгредієнти:

  • 4 варені яйця;
  • 150 грамів твердого сиру;
  • 2 свіжі огірки;
  • 100 грамів консервованої кукурудзи;
  • 2 зубчики часнику;
  • кріп, сіль, перець;
  • сметана або майонез для заправки;

Етапи приготування:

Огірки наріжте кубиками або тонкою соломкою. Якщо трапився водянистий плід, видаліть серцевину, щоб салат вийшов ідеальним.

Як приготувати салат з огірків та кукурудзи

Яйця також подрібніть кубиком. Половину пучка кропу дрібно наріжте.

Для соусу об'єднайте сметану або майонез із натертим часником.

Салат Одеса як приготувати

Змішайте всі інгредієнти в глибокій ємності, додайте заправку, добре перемішайте і спробуйте. За потреби доведіть до смаку сіллю та перцем.

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#Рецепти #Закуски #Салати #Огірки