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Вы будете готовить его каждый день: быстрый салат из огурцов и кукурузы

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Летний салат из огурцов и кукурузы
Летний салат из огурцов и кукурузы. Фото Скриншот YouTube

Простое, но гениальное блюдо

Салат с овощами никогда не будет лишним на столе. Если хочется чего-то новенького, но из простых и доступных ингредиентов, попробуйте приготовить салат из огурцов, кукурузы и яиц. Он получается очень питательным, но и в то же время легким, а готовится всего за 10 минут.

Рецептом поделились на портале "Копилка рецептов".

Ингредиенты:

  • 4 вареных яйца;
  • 150 г твердого сыра;
  • 2 свежих огурца;
  • 100 г консервированной кукурузы;
  • 2 зубчика чеснока;
  • укроп, соль, перец;
  • сметана или майонез для заправки;

Этапы приготовления:

Огурцы нарежьте кубиками или тонкой соломкой. Если попался водянистый плод, удалите сердцевину, чтобы салат получился идеальным.

Как приготовить салат из огурцов и кукурузы?

Яйца также измельчите кубиком. Половину пучка укропа мелко нарежьте.

Для соуса объедините сметану или майонез с натертым чесноком.

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Смешайте все ингредиенты в глубокой емкости, добавьте заправку, хорошо перемешайте и попробуйте. При необходимости доведите до вкуса солью и перцем.

Теги:
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