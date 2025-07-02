Вы будете готовить его каждый день: быстрый салат из огурцов и кукурузы

Простое, но гениальное блюдо

Салат с овощами никогда не будет лишним на столе. Если хочется чего-то новенького, но из простых и доступных ингредиентов, попробуйте приготовить салат из огурцов, кукурузы и яиц. Он получается очень питательным, но и в то же время легким, а готовится всего за 10 минут.

Рецептом поделились на портале "Копилка рецептов".

Ингредиенты:

4 вареных яйца;

150 г твердого сыра;

2 свежих огурца;

100 г консервированной кукурузы;

2 зубчика чеснока;

укроп, соль, перец;

сметана или майонез для заправки;

Этапы приготовления:

Огурцы нарежьте кубиками или тонкой соломкой. Если попался водянистый плод, удалите сердцевину, чтобы салат получился идеальным.

Яйца также измельчите кубиком. Половину пучка укропа мелко нарежьте.

Для соуса объедините сметану или майонез с натертым чесноком.

Смешайте все ингредиенты в глубокой емкости, добавьте заправку, хорошо перемешайте и попробуйте. При необходимости доведите до вкуса солью и перцем.