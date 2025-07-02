Один інгредієнт перетворить кабачки на кулінарний шедевр: готуємо соковиті "човники"

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Фаршировані кабачки — це справжній хіт літнього сезону, коли молоденькі овочі просто тануть у роті. Ці апетитні "човники" можна наповнювати чим завгодно: від м'ясного фаршу до овочів та круп. А якщо додати до начинки горіхи, кабачки взагалі вийдуть неймовірно смачними.

Перевіреним рецептом фаршированих кабачків поділились на сайті lviv.media.

Інгредієнти:

Курячий фарш 400 г

Коріандр ½ ч.л.

Паприка ½ ч.л.

Рубані горіхи 50 г

Твердий сир 70 г

Зелений болгарський перець 1 шт.

Сіль, чорний перець на смак

Свіжий базилік або кріп для подачі

Кабачки середнього розміру 4 шт.

Етапи приготування:

Кожен кабачок розріжте навпіл уздовж. Акуратно, за допомогою ложки, видаліть серцевину, щоб утворилися "човники". Злегка посоліть їх і залиште на 10 хвилин. У глибокій мисці поєднайте курячий фарш з коріандром, паприкою, рубаними горіхами, тертим твердим сиром і дрібно нарізаним зеленим перцем. Добре перемішайте та приправте сіллю й чорним перцем на смак. Наповніть підготовлені кабачкові човники щедрою порцією начинки. Викладіть на деко і запікайте в попередньо розігрітій до 190°C духовці протягом 15 хвилин. Після цього посипте зверху додатковим тертим сиром і запікайте ще 5-7 хвилин, доки не з'явиться апетитна золотиста скоринка.

Подавати фаршировані кабачки можна одразу після запікання, гарячими. Вони чудово смакують як самостійна страва, але їх також можна доповнити легким соусом на основі сметани та зелені або грецьким йогуртом з часником.