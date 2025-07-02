Один ингредиент превратит кабачки в кулинарный шедевр: готовим сочные "лодочки"

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Фаршированные кабачки — это настоящий хит летнего сезона, когда молоденькие овощи просто тают во рту. Эти аппетитные "лодочки" можно наполнять чем угодно: от мясного фарша до овощей и круп. А если добавить в начинку орехи, кабачки вообще получатся невероятно вкусными.

Проверенным рецептом фаршированных кабачков поделились на сайте lviv.media.

Ингредиенты:

Куриный фарш 400 г

Кориандр ½ ч.л.

Паприка ½ ч.л.

Рубленые орехи 50 г

Твердый сыр 70 г

Зеленый перец болгарский 1 шт.

Соль, черный перец по вкусу

Свежий базилик или укроп для подачи

Кабачки среднего размера 4шт.

Этапы приготовления:

Каждый кабачок разрежьте пополам вдоль. Аккуратно, с помощью ложки, удалите сердцевину, чтобы образовались "лодочки". Слегка посолите их и оставьте на 10 минут. В глубокой миске соедините куриный фарш с кориандром, паприкой, рублеными орехами, тертым твердым сыром и мелко нарезанным зеленым перцем. Хорошо перемешайте и приправьте солью и черным перцем по вкусу. Наполните подготовленные кабачковые лодочки щедрой порцией начинки. Выложите на противень и запекайте в предварительно разогретой до 190°C духовке в течение 15 минут. После этого посыпьте сверху дополнительным тертым сыром и запекайте еще 5-7 минут, пока не появится аппетитная золотистая корочка.

Подавать фаршированные кабачки можно сразу после запекания горячими. Их можно есть как самостоятельное блюдо, или же дополнить легким соусом на основе сметаны и зелени или греческим йогуртом с чесноком.