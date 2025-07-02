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Один ингредиент превратит кабачки в кулинарный шедевр: готовим сочные "лодочки"

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Фаршированные кабачки
Фаршированные кабачки. Фото Freepik

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Фаршированные кабачки — это настоящий хит летнего сезона, когда молоденькие овощи просто тают во рту. Эти аппетитные "лодочки" можно наполнять чем угодно: от мясного фарша до овощей и круп. А если добавить в начинку орехи, кабачки вообще получатся невероятно вкусными.

Проверенным рецептом фаршированных кабачков поделились на сайте lviv.media.

Ингредиенты:

  • Куриный фарш 400 г
  • Кориандр ½ ч.л.
  • Паприка ½ ч.л.
  • Рубленые орехи 50 г
  • Твердый сыр 70 г
  • Зеленый перец болгарский 1 шт.
  • Соль, черный перец по вкусу
  • Свежий базилик или укроп для подачи
  • Кабачки среднего размера 4шт.

Этапы приготовления:

  1. Каждый кабачок разрежьте пополам вдоль. Аккуратно, с помощью ложки, удалите сердцевину, чтобы образовались "лодочки". Слегка посолите их и оставьте на 10 минут.
  2. В глубокой миске соедините куриный фарш с кориандром, паприкой, рублеными орехами, тертым твердым сыром и мелко нарезанным зеленым перцем. Хорошо перемешайте и приправьте солью и черным перцем по вкусу.
  3. Наполните подготовленные кабачковые лодочки щедрой порцией начинки. Выложите на противень и запекайте в предварительно разогретой до 190°C духовке в течение 15 минут.
  4. После этого посыпьте сверху дополнительным тертым сыром и запекайте еще 5-7 минут, пока не появится аппетитная золотистая корочка.

Подавать фаршированные кабачки можно сразу после запекания горячими. Их можно есть как самостоятельное блюдо, или же дополнить легким соусом на основе сметаны и зелени или греческим йогуртом с чесноком.

Теги:
#Кабачки #Рецепты #Закуски #Фаршированные кабачки