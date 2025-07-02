Рус

Такого квасу ви ще не куштували: втамує спрагу краще, ніж будь-який напій

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Квас з кави
Квас з кави. Фото Freepik

Простий рецепт для втамування спраги

Влітку, коли сонце припікає, а температура повітря стрімко повзе вгору, єдине бажання – втамувати спрагу чимось легким та освіжаючим. У такі дні освіжитися допоможе домашній квас з кавою. Він поєднує приємну кислинку традиційного квасу з делікатними нотками обсмажених кавових зерен.

Унікальним рецептом ділиться "Школа життя".

Інгредієнти:

  • Цукор 1-3 столові ложки (регулюйте за вашим смаком)
  • Дріжджі 6 грамів
  • Вода 3 літри
  • Лимонна кислота 10 грамів
  • Родзинки 100 грамів (краще світлих сортів)
  • Розчинна кава 1 столова ложка

Покрокове приготування:

  1. У окремій склянці теплої води повністю розчиніть дріжджі, ретельно перемішуючи. В іншій склянці розчиніть каву.
  2. Візьміть чисту трилітрову банку. Налийте в неї приблизно 2,5 літри води. Додайте цукор за вашим смаком — почніть з меншої кількості і додавайте більше, якщо любите солодший квас.
  3. Акуратно влийте в банку розчини дріжджів та кави.
  4. Додайте родзинки. Світлі сорти ідеально підходять, оскільки вони збагачують напій ніжним ароматом, не змінюючи його кольору.
  5. Ретельно перемішайте всі інгредієнти в банці, щоб вони добре розподілилися.
  6. Накрийте горловину банки марлею та закріпіть її гумкою, щоб забезпечити доступ повітря, але захистити від комах. Поставте банку в тепле місце на 5-6 годин.

Квас вважається готовим, як тільки родзинки піднімуться на поверхню. Це сигнал, що процес бродіння успішно завершився.

Теги:
#Напої #Рецепти #Квас