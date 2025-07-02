Такого квасу ви ще не куштували: втамує спрагу краще, ніж будь-який напій
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Простий рецепт для втамування спраги
Влітку, коли сонце припікає, а температура повітря стрімко повзе вгору, єдине бажання – втамувати спрагу чимось легким та освіжаючим. У такі дні освіжитися допоможе домашній квас з кавою. Він поєднує приємну кислинку традиційного квасу з делікатними нотками обсмажених кавових зерен.
Унікальним рецептом ділиться "Школа життя".
Інгредієнти:
- Цукор 1-3 столові ложки (регулюйте за вашим смаком)
- Дріжджі 6 грамів
- Вода 3 літри
- Лимонна кислота 10 грамів
- Родзинки 100 грамів (краще світлих сортів)
- Розчинна кава 1 столова ложка
Покрокове приготування:
- У окремій склянці теплої води повністю розчиніть дріжджі, ретельно перемішуючи. В іншій склянці розчиніть каву.
- Візьміть чисту трилітрову банку. Налийте в неї приблизно 2,5 літри води. Додайте цукор за вашим смаком — почніть з меншої кількості і додавайте більше, якщо любите солодший квас.
- Акуратно влийте в банку розчини дріжджів та кави.
- Додайте родзинки. Світлі сорти ідеально підходять, оскільки вони збагачують напій ніжним ароматом, не змінюючи його кольору.
- Ретельно перемішайте всі інгредієнти в банці, щоб вони добре розподілилися.
- Накрийте горловину банки марлею та закріпіть її гумкою, щоб забезпечити доступ повітря, але захистити від комах. Поставте банку в тепле місце на 5-6 годин.
Квас вважається готовим, як тільки родзинки піднімуться на поверхню. Це сигнал, що процес бродіння успішно завершився.