Такого кваса вы еще не пробовали: утолит жажду лучше, чем любой напиток
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Простой рецепт для утоления жажды
Летом, когда солнце припекает, а температура воздуха стремительно ползет вверх, единственное желание – утолить жажду чем-то лёгким и освежающим. В такие дни освежиться поможет домашний квас с кофе. Он сочетает приятную кислинку традиционного кваса с деликатными нотками обжаренных кофейных зерен.
Уникальным рецептом делится "Школа жизни".
Ингредиенты:
- Сахар 1-3 столовых ложки (регулируйте по вашему вкусу)
- Дрожжи 6 граммов
- Вода 3 литра
- Лимонная кислота 10 грамм
- Изюм 100 граммов (лучше светлых сортов)
- Растворимый кофе 1 столовая ложка
Пошаговое приготовление:
- В отдельном стакане теплой воды полностью растворите дрожжи, тщательно перемешивая. В другом стакане растворите кофе.
- Возьмите чистую трехлитровую банку. Налейте в нее примерно 2,5 литра воды. Добавьте сахар по вашему вкусу — начните с меньшего количества и добавляйте больше, если любите более сладкий квас.
- Аккуратно влейте в банку растворы дрожжей и кофе.
- Добавьте изюм. Светлые сорта идеально подходят, поскольку они обогащают напиток нежным ароматом, не изменяя его цвета.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты в банке, чтобы они хорошо распределились.
- Накройте горловину банки марлей и закрепите ее резинкой, чтобы обеспечить доступ воздуха, но защитить от насекомых. Поставьте банку в теплое место на 5-6 часов.
Квас считается готовым, как только изюм поднимется на поверхность. Это сигнал, что процесс брожения успешно завершился.