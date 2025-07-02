Такого кваса вы еще не пробовали: утолит жажду лучше, чем любой напиток

Простой рецепт для утоления жажды

Летом, когда солнце припекает, а температура воздуха стремительно ползет вверх, единственное желание – утолить жажду чем-то лёгким и освежающим. В такие дни освежиться поможет домашний квас с кофе. Он сочетает приятную кислинку традиционного кваса с деликатными нотками обжаренных кофейных зерен.

Уникальным рецептом делится "Школа жизни".

Ингредиенты:

Сахар 1-3 столовых ложки (регулируйте по вашему вкусу)

Дрожжи 6 граммов

Вода 3 литра

Лимонная кислота 10 грамм

Изюм 100 граммов (лучше светлых сортов)

Растворимый кофе 1 столовая ложка

Пошаговое приготовление:

В отдельном стакане теплой воды полностью растворите дрожжи, тщательно перемешивая. В другом стакане растворите кофе. Возьмите чистую трехлитровую банку. Налейте в нее примерно 2,5 литра воды. Добавьте сахар по вашему вкусу — начните с меньшего количества и добавляйте больше, если любите более сладкий квас. Аккуратно влейте в банку растворы дрожжей и кофе. Добавьте изюм. Светлые сорта идеально подходят, поскольку они обогащают напиток нежным ароматом, не изменяя его цвета. Тщательно перемешайте все ингредиенты в банке, чтобы они хорошо распределились. Накройте горловину банки марлей и закрепите ее резинкой, чтобы обеспечить доступ воздуха, но защитить от насекомых. Поставьте банку в теплое место на 5-6 часов.

Квас считается готовым, как только изюм поднимется на поверхность. Это сигнал, что процесс брожения успешно завершился.