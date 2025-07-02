Укр

Такого кваса вы еще не пробовали: утолит жажду лучше, чем любой напиток

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Квас из кофе
Квас из кофе. Фото Freepik

Простой рецепт для утоления жажды

Летом, когда солнце припекает, а температура воздуха стремительно ползет вверх, единственное желание – утолить жажду чем-то лёгким и освежающим. В такие дни освежиться поможет домашний квас с кофе. Он сочетает приятную кислинку традиционного кваса с деликатными нотками обжаренных кофейных зерен.

Уникальным рецептом делится "Школа жизни".

Ингредиенты:

  • Сахар 1-3 столовых ложки (регулируйте по вашему вкусу)
  • Дрожжи 6 граммов
  • Вода 3 литра
  • Лимонная кислота 10 грамм
  • Изюм 100 граммов (лучше светлых сортов)
  • Растворимый кофе 1 столовая ложка

Пошаговое приготовление:

  1. В отдельном стакане теплой воды полностью растворите дрожжи, тщательно перемешивая. В другом стакане растворите кофе.
  2. Возьмите чистую трехлитровую банку. Налейте в нее примерно 2,5 литра воды. Добавьте сахар по вашему вкусу — начните с меньшего количества и добавляйте больше, если любите более сладкий квас.
  3. Аккуратно влейте в банку растворы дрожжей и кофе.
  4. Добавьте изюм. Светлые сорта идеально подходят, поскольку они обогащают напиток нежным ароматом, не изменяя его цвета.
  5. Тщательно перемешайте все ингредиенты в банке, чтобы они хорошо распределились.
  6. Накройте горловину банки марлей и закрепите ее резинкой, чтобы обеспечить доступ воздуха, но защитить от насекомых. Поставьте банку в теплое место на 5-6 часов.

Квас считается готовым, как только изюм поднимется на поверхность. Это сигнал, что процесс брожения успешно завершился.

Теги:
#Напитки #Рецепты #Квас