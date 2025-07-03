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На сніданок або перекус: такі сирні оладки швидко готуються, виходять ситними та смачними (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Ситна, неймовірно смачна страва для дітей та дорослих
Ситна, неймовірно смачна страва для дітей та дорослих. Фото instagram.com

Сирні оладки виходять пишними та ніжними

Кисломолочний сир — це поживний продукт із м’якою текстурою та ніжним смаком, який містить білок, кальцій і корисні бактерії. Його активно використовують у кулінарії: додають до запіканок, вареників, млинців, салатів, а найпопулярнішою стравою з нього, безперечно, є солодкі сирники.

Але сьогодні ми пропонуємо іншу, не менш цікаву і смачну ідею — приготувати солоні сирні оладки. Вони стануть чудовим варіантом для ситного сніданку або перекусу, особливо якщо хочеться чогось незвичного, але простого. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yulia_dietolog".

Як приготувати сирні оладки

Інгредієнти:

• сир кисломолочний — 100 г;

• яйця варені — 2 шт.;

• цибуля зелена — за смаком;

• сир твердий — 50 г;

• яйце сире — 1 шт.;

• борошно рисове (або пшеничне) — 20 г;

• сіль — за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Зварити яйця круто.
  2. Нарізати варені яйця та зелену цибулю.
  3. Натерти твердий сир.
  4. Змішати кисломолочний сир, яйця, цибулю, твердий сир, сире яйце, борошно та сіль до однорідної маси.
  5. Смажити оладки на антипригарній сковорідці з невеликою кількістю олії на повільному вогні до рум’яної скоринки або запекти в аерогрилі.
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#Сир #Оладки #Готуємо вдома