На сніданок або перекус: такі сирні оладки швидко готуються, виходять ситними та смачними (відео)
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Сирні оладки виходять пишними та ніжними
Кисломолочний сир — це поживний продукт із м’якою текстурою та ніжним смаком, який містить білок, кальцій і корисні бактерії. Його активно використовують у кулінарії: додають до запіканок, вареників, млинців, салатів, а найпопулярнішою стравою з нього, безперечно, є солодкі сирники.
Але сьогодні ми пропонуємо іншу, не менш цікаву і смачну ідею — приготувати солоні сирні оладки. Вони стануть чудовим варіантом для ситного сніданку або перекусу, особливо якщо хочеться чогось незвичного, але простого. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yulia_dietolog".
Як приготувати сирні оладки
Інгредієнти:
• сир кисломолочний — 100 г;
• яйця варені — 2 шт.;
• цибуля зелена — за смаком;
• сир твердий — 50 г;
• яйце сире — 1 шт.;
• борошно рисове (або пшеничне) — 20 г;
• сіль — за смаком;
Спосіб приготування:
- Зварити яйця круто.
- Нарізати варені яйця та зелену цибулю.
- Натерти твердий сир.
- Змішати кисломолочний сир, яйця, цибулю, твердий сир, сире яйце, борошно та сіль до однорідної маси.
- Смажити оладки на антипригарній сковорідці з невеликою кількістю олії на повільному вогні до рум’яної скоринки або запекти в аерогрилі.