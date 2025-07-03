На сніданок або перекус: такі сирні оладки швидко готуються, виходять ситними та смачними (відео)

Сирні оладки виходять пишними та ніжними

Кисломолочний сир — це поживний продукт із м’якою текстурою та ніжним смаком, який містить білок, кальцій і корисні бактерії. Його активно використовують у кулінарії: додають до запіканок, вареників, млинців, салатів, а найпопулярнішою стравою з нього, безперечно, є солодкі сирники.

Але сьогодні ми пропонуємо іншу, не менш цікаву і смачну ідею — приготувати солоні сирні оладки. Вони стануть чудовим варіантом для ситного сніданку або перекусу, особливо якщо хочеться чогось незвичного, але простого. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yulia_dietolog".

Як приготувати сирні оладки

Інгредієнти:

• сир кисломолочний — 100 г;

• яйця варені — 2 шт.;

• цибуля зелена — за смаком;

• сир твердий — 50 г;

• яйце сире — 1 шт.;

• борошно рисове (або пшеничне) — 20 г;

• сіль — за смаком;

Спосіб приготування: