На завтрак или перекус: такие оладьи быстро готовятся, получаются сытными и вкусными (видео)
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Творожные оладьи получаются пышными и нежными
Творог – это питательный продукт с мягкой текстурой и нежным вкусом, содержащий белок, кальций и полезные бактерии. Его активно используют в кулинарии: добавляют к запеканкам, вареникам, блинам, салатам, а самым популярным блюдом из него, безусловно, являются сладкие сырники.
Но сегодня мы предлагаем другую, не менее интересную и вкусную идею – приготовить соленые творожные оладьи. Они станут отличным вариантом для сытного завтрака или перекуса, особенно если хочется чего-то необычного, но простого. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yulia_dietolog".
Как приготовить творожные оладьи
Ингредиенты:
• творог – 100 г;
• яйца вареные – 2 шт.;
• лук зеленый – по вкусу;
• сыр твердый – 50 г;
• яйцо сырое – 1 шт.;
• мука рисовая (или пшеничная) — 20 г;
• соль – по вкусу;
Способ приготовления:
- Сварить яйца вкрутую.
- Нарезать вареные яйца и зеленый лук.
- Натереть сыр.
- Смешать творог, яйца, лук, твердый сыр, сырое яйцо, муку и соль до однородной массы.
- Жарить оладьи на антипригарной сковороде с небольшим количеством масла на медленном огне до румяной корочки или запечь в аэрогриле.