На завтрак или перекус: такие оладьи быстро готовятся, получаются сытными и вкусными (видео)

Творожные оладьи получаются пышными и нежными

Творог – это питательный продукт с мягкой текстурой и нежным вкусом, содержащий белок, кальций и полезные бактерии. Его активно используют в кулинарии: добавляют к запеканкам, вареникам, блинам, салатам, а самым популярным блюдом из него, безусловно, являются сладкие сырники.

Но сегодня мы предлагаем другую, не менее интересную и вкусную идею – приготовить соленые творожные оладьи. Они станут отличным вариантом для сытного завтрака или перекуса, особенно если хочется чего-то необычного, но простого. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yulia_dietolog".

Как приготовить творожные оладьи

Ингредиенты:

• творог – 100 г;

• яйца вареные – 2 шт.;

• лук зеленый – по вкусу;

• сыр твердый – 50 г;

• яйцо сырое – 1 шт.;

• мука рисовая (или пшеничная) — 20 г;

• соль – по вкусу;

Способ приготовления: