Сколько не готовьте – ее всегда будет мало: рецепт сверхвкусной намазки из кабачков (видео)

Подавать намазку как холодную закуску

Кабачок – это нежный летний овощ с нейтральным вкусом, который прекрасно впитывает ароматы специй и других ингредиентов. Его жарят, запекают, тушат, готовят из него запеканки, супы, а также популярные кабачки в кляре – золотистые и хрустящие.

Но сегодня мы предлагаем другой, не менее вкусный способ приготовления – сделать намазку из кабачков. Это легкое, ароматное и универсальное блюдо, которое отлично сочетается с гренками, лавашем или просто свежим хлебом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".

Как приготовить намазку из кабачков

Ингредиенты:

• кабачки – 500 г;

• сыр плавленый – 2 шт.;

• масло – для жарки;

• соль – по вкусу;

• специи – по вкусу;

Способ приготовления:

Нарезать кабачки кубиками.

Обжарить кабачки на растительном масле до мягкости.

Добавить соль и специи по вкусу.

Остудить кабачки до комнатной температуры.

Добавить к ним плавленые сырки.

Взбить все блендером до однородной смеси.

Подавать с гренками или свежим хлебом.