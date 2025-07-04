Сколько не готовьте – ее всегда будет мало: рецепт сверхвкусной намазки из кабачков (видео)
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Подавать намазку как холодную закуску
Кабачок – это нежный летний овощ с нейтральным вкусом, который прекрасно впитывает ароматы специй и других ингредиентов. Его жарят, запекают, тушат, готовят из него запеканки, супы, а также популярные кабачки в кляре – золотистые и хрустящие.
Но сегодня мы предлагаем другой, не менее вкусный способ приготовления – сделать намазку из кабачков. Это легкое, ароматное и универсальное блюдо, которое отлично сочетается с гренками, лавашем или просто свежим хлебом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".
Как приготовить намазку из кабачков
Ингредиенты:
• кабачки – 500 г;
• сыр плавленый – 2 шт.;
• масло – для жарки;
• соль – по вкусу;
• специи – по вкусу;
Способ приготовления:
Нарезать кабачки кубиками.
Обжарить кабачки на растительном масле до мягкости.
Добавить соль и специи по вкусу.
Остудить кабачки до комнатной температуры.
Добавить к ним плавленые сырки.
Взбить все блендером до однородной смеси.
Подавать с гренками или свежим хлебом.