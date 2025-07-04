Такі голубці ліпити не доведеться: рецепт легкої літньої страви (відео)

У таких голубцях поєднується одразу м'ясо з гарніром

Голубці — це традиційна страва східноєвропейської кухні, яку зазвичай готують із фаршу, загорнутого в капустяне листя, і тушкують у томатному соусі. Вони бувають класичні, пісні, з рисом або навіть із додаванням таких овочів, як кабачки.

Але сьогодні ми пропонуємо швидший і простіший варіант — ліниві голубці. У цьому рецепті всі улюблені інгредієнти змішуються разом, без потреби загортати кожен шматочок, тож страва виходить не менш смачною, але значно легшою в приготуванні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nataliia_zhuk_cooking"

Як приготувати ліниві голубці

Інгредієнти:

курячі стегна – 6 шт.

Інгредієнти для соусу:

натуральний йогурт – 150 г

сіль – 1 ч.л.

приправи для курки – 1 ч.л.

гірчиця – 1 ч.л.

Інгредієнти для голубців:

рис – 120 г

сіль + ваша улюблена приправа

олія

маленька капустина – 1 шт.

сіль + чорний перець + паприка

тепла вода – 400 мл.

томатна паста – 1 ст.л.

вершкове масло

Спосіб приготування:

1. Надрізати кожне куряче стегно.

2. До йогурту або сметани додати чайну ложку солі, чайну ложку приправи для курки та чайну ложку гірчиці.

3. Цей соус додати до м’яса і добре перемішати.

4. Залишити постояти на 20 хвилин.

5. У форму для запікання викласти 120 г рису.

6. Посолити його та додати улюблену приправу, полити соняшниковою олією.

7. Нарізати 1 невелику капустину і викласти її на рис.

8. Посолити та поперчити, посипати паприкою.

9. До теплої води додати столову ложку томатної пасти, перемішати і полити капусту.

10. Викласти замариновані курячі стегенця.

11. Зверху на м’ясо можна покласти декілька шматочків вершкового масла. Також дерев’яні шпажки або палички для суші і накрити змоченим у воді пергаментом.

12. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 50-60 хвилин.