Такі голубці ліпити не доведеться: рецепт легкої літньої страви (відео)
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У таких голубцях поєднується одразу м'ясо з гарніром
Голубці — це традиційна страва східноєвропейської кухні, яку зазвичай готують із фаршу, загорнутого в капустяне листя, і тушкують у томатному соусі. Вони бувають класичні, пісні, з рисом або навіть із додаванням таких овочів, як кабачки.
Але сьогодні ми пропонуємо швидший і простіший варіант — ліниві голубці. У цьому рецепті всі улюблені інгредієнти змішуються разом, без потреби загортати кожен шматочок, тож страва виходить не менш смачною, але значно легшою в приготуванні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nataliia_zhuk_cooking"
Як приготувати ліниві голубці
Інгредієнти:
- курячі стегна – 6 шт.
Інгредієнти для соусу:
- натуральний йогурт – 150 г
- сіль – 1 ч.л.
- приправи для курки – 1 ч.л.
- гірчиця – 1 ч.л.
Інгредієнти для голубців:
- рис – 120 г
- сіль + ваша улюблена приправа
- олія
- маленька капустина – 1 шт.
- сіль + чорний перець + паприка
- тепла вода – 400 мл.
- томатна паста – 1 ст.л.
- вершкове масло
Спосіб приготування:
1. Надрізати кожне куряче стегно.
2. До йогурту або сметани додати чайну ложку солі, чайну ложку приправи для курки та чайну ложку гірчиці.
3. Цей соус додати до м’яса і добре перемішати.
4. Залишити постояти на 20 хвилин.
5. У форму для запікання викласти 120 г рису.
6. Посолити його та додати улюблену приправу, полити соняшниковою олією.
7. Нарізати 1 невелику капустину і викласти її на рис.
8. Посолити та поперчити, посипати паприкою.
9. До теплої води додати столову ложку томатної пасти, перемішати і полити капусту.
10. Викласти замариновані курячі стегенця.
11. Зверху на м’ясо можна покласти декілька шматочків вершкового масла. Також дерев’яні шпажки або палички для суші і накрити змоченим у воді пергаментом.
12. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 50-60 хвилин.