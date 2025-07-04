Такие голубцы лепить не придется: рецепт легкого летнего блюда (видео)

В таких голубцах сразу сочетается мясо с гарниром

Голубцы – это традиционное блюдо восточноевропейской кухни, которое обычно готовят из фарша, завернутого в капустные листья, и тушат в томатном соусе. Они бывают классические, постные, с рисом или даже с добавлением таких овощей, как кабачки.

Но сегодня мы предлагаем более быстрый и более простой вариант — ленивые голубцы. В этом рецепте все любимые ингредиенты смешиваются вместе, без необходимости заворачивать каждый кусочек, так что блюдо получается не менее вкусным, но значительно более легким в приготовлении. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nataliia_zhuk_cooking".

Как приготовить ленивые голубцы

Ингредиенты:

куриные бедра – 6 шт.

Ингредиенты для соуса:

натуральный йогурт – 150 г

соль – 1 ч.л.

приправы для курицы – 1 ч.л.

горчица – 1 ч.л.

Ингредиенты для голубцов:

рис – 120 г

соль + ваша любимая приправа

масло

маленькая капуста – 1 шт.

соль + черный перец + паприка

теплая вода – 400 мл.

томатная паста – 1 ст.л.

сливочное масло

Способ приготовления:

1. Надрезать каждое куриное бедро.

2. К йогурту или сметане добавить чайную ложку соли, чайную ложку приправы для курицы и чайную ложку горчицы.

3. Этот соус добавить в мясо и хорошо перемешать.

4. Оставить постоять на 20 минут.

5. В форму для запекания выложить 120 г риса.

6. Посолить его и добавить любимую приправу, полить подсолнечным маслом.

7. Нарезать 1 небольшую капусту и выложить ее на рис.

8. Посолить и поперчить, посыпать паприкой.

9. К теплой воде добавить столовую ложку томатной пасты, перемешать и полить капусту.

10. Выложить замаринованные куриные окорочка.

11. Сверху на мясо можно положить несколько кусочков сливочного масла. Также деревянные шпажки или палочки для суши и накрыть смоченным в воде пергаментом.

12. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 50-60 минут.