Такие голубцы лепить не придется: рецепт легкого летнего блюда (видео)
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В таких голубцах сразу сочетается мясо с гарниром
Голубцы – это традиционное блюдо восточноевропейской кухни, которое обычно готовят из фарша, завернутого в капустные листья, и тушат в томатном соусе. Они бывают классические, постные, с рисом или даже с добавлением таких овощей, как кабачки.
Но сегодня мы предлагаем более быстрый и более простой вариант — ленивые голубцы. В этом рецепте все любимые ингредиенты смешиваются вместе, без необходимости заворачивать каждый кусочек, так что блюдо получается не менее вкусным, но значительно более легким в приготовлении. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nataliia_zhuk_cooking".
Как приготовить ленивые голубцы
Ингредиенты:
- куриные бедра – 6 шт.
Ингредиенты для соуса:
- натуральный йогурт – 150 г
- соль – 1 ч.л.
- приправы для курицы – 1 ч.л.
- горчица – 1 ч.л.
Ингредиенты для голубцов:
- рис – 120 г
- соль + ваша любимая приправа
- масло
- маленькая капуста – 1 шт.
- соль + черный перец + паприка
- теплая вода – 400 мл.
- томатная паста – 1 ст.л.
- сливочное масло
Способ приготовления:
1. Надрезать каждое куриное бедро.
2. К йогурту или сметане добавить чайную ложку соли, чайную ложку приправы для курицы и чайную ложку горчицы.
3. Этот соус добавить в мясо и хорошо перемешать.
4. Оставить постоять на 20 минут.
5. В форму для запекания выложить 120 г риса.
6. Посолить его и добавить любимую приправу, полить подсолнечным маслом.
7. Нарезать 1 небольшую капусту и выложить ее на рис.
8. Посолить и поперчить, посыпать паприкой.
9. К теплой воде добавить столовую ложку томатной пасты, перемешать и полить капусту.
10. Выложить замаринованные куриные окорочка.
11. Сверху на мясо можно положить несколько кусочков сливочного масла. Также деревянные шпажки или палочки для суши и накрыть смоченным в воде пергаментом.
12. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 50-60 минут.