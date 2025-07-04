Ідеальний літній салат за 5 хвилин: з ним навіть діти полюблять овочі

Це надзвичайно смачно

Влітку завдяки різноманіттю свіжих овочів є шанс готувати безліч легких та смачних салатів. Один з таких — салат з огірків, помідорів та цибулі, який стає особливим завдяки незвичайній заправці.

Цей рецепт, яким поділилась кулінарка кулінарна блогерка Ольга Рябенко в Instagram, простий у виконанні та не займе багато часу.

Інгредієнти

4 свіжі огірки

150 г помідорів чері

1 синя цибулина

Для ароматної заправки:

Свіжа кінза (кількість за вашим смаком)

150 г волоських горіхів

2 зубчики часнику

Лимонний сік (до смаку)

Оливкова олія

Сіль та чорний перець (до смаку)

Етапи приготування

Спочатку приготуйте заправку. З'єднайте всі компоненти в блендері та подрібніть до однорідної консистенції.

Горіхова заправка до салату готується буквально хвилину

Потім наріжте огірки, помідори чері та синю цибулю бажаними шматочками.

Ретельно перемішайте нарізані овочі з приготованою заправкою. Салат готовий до подачі.

Готова страва

Раніше ми ділились рецептом ще одного дуже простого у приготуванні салату з огірків та кукурудзи.