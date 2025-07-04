Ідеальний літній салат за 5 хвилин: з ним навіть діти полюблять овочі
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Це надзвичайно смачно
Влітку завдяки різноманіттю свіжих овочів є шанс готувати безліч легких та смачних салатів. Один з таких — салат з огірків, помідорів та цибулі, який стає особливим завдяки незвичайній заправці.
Цей рецепт, яким поділилась кулінарка кулінарна блогерка Ольга Рябенко в Instagram, простий у виконанні та не займе багато часу.
Інгредієнти
- 4 свіжі огірки
- 150 г помідорів чері
- 1 синя цибулина
Для ароматної заправки:
- Свіжа кінза (кількість за вашим смаком)
- 150 г волоських горіхів
- 2 зубчики часнику
- Лимонний сік (до смаку)
- Оливкова олія
- Сіль та чорний перець (до смаку)
Етапи приготування
Спочатку приготуйте заправку. З'єднайте всі компоненти в блендері та подрібніть до однорідної консистенції.
Потім наріжте огірки, помідори чері та синю цибулю бажаними шматочками.
Ретельно перемішайте нарізані овочі з приготованою заправкою. Салат готовий до подачі.
Раніше ми ділились рецептом ще одного дуже простого у приготуванні салату з огірків та кукурудзи.