Рус

Ідеальний літній салат за 5 хвилин: з ним навіть діти полюблять овочі

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Салат з огірків з горіховою заправкою
Салат з огірків з горіховою заправкою. Фото telegraf.com.ua

Це надзвичайно смачно

Влітку завдяки різноманіттю свіжих овочів є шанс готувати безліч легких та смачних салатів. Один з таких — салат з огірків, помідорів та цибулі, який стає особливим завдяки незвичайній заправці.

Цей рецепт, яким поділилась кулінарка кулінарна блогерка Ольга Рябенко в Instagram, простий у виконанні та не займе багато часу.

Інгредієнти

  • 4 свіжі огірки
  • 150 г помідорів чері
  • 1 синя цибулина

Для ароматної заправки:

  • Свіжа кінза (кількість за вашим смаком)
  • 150 г волоських горіхів
  • 2 зубчики часнику
  • Лимонний сік (до смаку)
  • Оливкова олія
  • Сіль та чорний перець (до смаку)

Етапи приготування

Спочатку приготуйте заправку. З'єднайте всі компоненти в блендері та подрібніть до однорідної консистенції.

Заправка для салату з огірків рецепт
Горіхова заправка до салату готується буквально хвилину

Потім наріжте огірки, помідори чері та синю цибулю бажаними шматочками.

Як приготувати салат з огірків та помідорів смачно

Ретельно перемішайте нарізані овочі з приготованою заправкою. Салат готовий до подачі.

Салат зі свіжих овочів з горіховою заправкою
Готова страва

Раніше ми ділились рецептом ще одного дуже простого у приготуванні салату з огірків та кукурудзи.

Теги:
#Рецепти #Салати #Огірки