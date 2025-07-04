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Идеальный летний салат за 5 минут: с ним даже дети полюбят овощи

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Салат из огурцов с ореховой заправкой
Салат из огурцов с ореховой заправкой. Фото telegraf.com.ua

Это очень вкусно

Летом благодаря разнообразию свежих овощей есть возможность готовить множество легких и вкусных салатов. Один из таких – салат из огурцов, помидоров и лука, который становится особенным благодаря необычной заправке.

Этот рецепт, которым поделилась кулинарная блогер Ольга Рябенко в Instagram, простой в приготовлении и не займет много времени.

Ингредиенты

  • 4 свежих огурца
  • 150 г помидоров черри
  • 1 синяя луковица

Для ароматной заправки:

  • Свежая кинза (количество на ваш вкус)
  • 150 г грецких орехов
  • 2 зубчика чеснока
  • Лимонный сок (по вкусу)
  • Оливковое масло
  • Соль и черный перец (по вкусу)

Этапы приготовления

Сначала приготовьте заправку. Соедините все компоненты в блендере и измельчите до однородной консистенции.

Заправка для салата из огурцов
Ореховая заправка для салата готовится буквально минуту

Затем нарежьте огурцы, помидоры черри и синий лук желаемыми кусочками.

Как приготовить салат из огурцов и помидоров

Тщательно перемешайте нарезанные овощи с приготовленной заправкой.

Салат из свежих овощей с ореховой заправкой
Готовое блюдо

Раньше мы делились рецептом еще одного очень простого в приготовлении салата из огурцов и кукурузы.

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#Рецепты #Салаты #Огурцы