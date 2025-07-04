Идеальный летний салат за 5 минут: с ним даже дети полюбят овощи
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Это очень вкусно
Летом благодаря разнообразию свежих овощей есть возможность готовить множество легких и вкусных салатов. Один из таких – салат из огурцов, помидоров и лука, который становится особенным благодаря необычной заправке.
Этот рецепт, которым поделилась кулинарная блогер Ольга Рябенко в Instagram, простой в приготовлении и не займет много времени.
Ингредиенты
- 4 свежих огурца
- 150 г помидоров черри
- 1 синяя луковица
Для ароматной заправки:
- Свежая кинза (количество на ваш вкус)
- 150 г грецких орехов
- 2 зубчика чеснока
- Лимонный сок (по вкусу)
- Оливковое масло
- Соль и черный перец (по вкусу)
Этапы приготовления
Сначала приготовьте заправку. Соедините все компоненты в блендере и измельчите до однородной консистенции.
Затем нарежьте огурцы, помидоры черри и синий лук желаемыми кусочками.
Тщательно перемешайте нарезанные овощи с приготовленной заправкой.
Раньше мы делились рецептом еще одного очень простого в приготовлении салата из огурцов и кукурузы.