Идеальный летний салат за 5 минут: с ним даже дети полюбят овощи

Это очень вкусно

Летом благодаря разнообразию свежих овощей есть возможность готовить множество легких и вкусных салатов. Один из таких – салат из огурцов, помидоров и лука, который становится особенным благодаря необычной заправке.

Этот рецепт, которым поделилась кулинарная блогер Ольга Рябенко в Instagram, простой в приготовлении и не займет много времени.

Ингредиенты

4 свежих огурца

150 г помидоров черри

1 синяя луковица

Для ароматной заправки:

Свежая кинза (количество на ваш вкус)

150 г грецких орехов

2 зубчика чеснока

Лимонный сок (по вкусу)

Оливковое масло

Соль и черный перец (по вкусу)

Этапы приготовления

Сначала приготовьте заправку. Соедините все компоненты в блендере и измельчите до однородной консистенции.

Ореховая заправка для салата готовится буквально минуту

Затем нарежьте огурцы, помидоры черри и синий лук желаемыми кусочками.

Тщательно перемешайте нарезанные овощи с приготовленной заправкой.

Готовое блюдо

Раньше мы делились рецептом еще одного очень простого в приготовлении салата из огурцов и кукурузы.