Проста, святкова, смачна: готуємо неймовірно смачну страву з кабачків
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Ідеальний літній обід чи вечеря
Запіканка з кабачкових рулетів — легка, апетитна страва, яка ідеально підійде для літнього обіду чи вечері. Адже в ній поєднуються овочі, м'ясо і ароматний соус. І все це під скоринкою з розплавленого сиру. Готується така страва просто, виглядає святково, а смакує ще краще.
Рецептом поділився блогер mil_alexx_pp в TikTok.
Інгредієнти:
- курячий фарш — 400 г
- кабачки — 300 г
- сметана — 50 г (15 %)
- томатна паста — 50 г
- моцарела — 50 г
- дрібка солі, хмелі сунелі
Як приготувати рулетики з кабачків
Кабачок наріжте тонкими смужками овочечисткою.
До фаршу додайте сіль та хмелі сунелі вимішайте.
Викладіть трохи фаршу на край кабачка та скрутіть рулетик.
Кабачкові рулетики складіть у форму для запікання.
Змішайте сметану з томатною пастою і цим соусом змастіть рулетики. Зверху посипте тертим сиром.
Запікайте кабачки у соусі в духовці при 180 градусах приблизно 25 хвилин.
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