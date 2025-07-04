Проста, святкова, смачна: готуємо неймовірно смачну страву з кабачків

Ідеальний літній обід чи вечеря

Запіканка з кабачкових рулетів — легка, апетитна страва, яка ідеально підійде для літнього обіду чи вечері. Адже в ній поєднуються овочі, м'ясо і ароматний соус. І все це під скоринкою з розплавленого сиру. Готується така страва просто, виглядає святково, а смакує ще краще.

Рецептом поділився блогер mil_alexx_pp в TikTok.

Інгредієнти:

курячий фарш — 400 г

кабачки — 300 г

сметана — 50 г (15 %)

томатна паста — 50 г

моцарела — 50 г

дрібка солі, хмелі сунелі

Як приготувати рулетики з кабачків

Кабачок наріжте тонкими смужками овочечисткою.

До фаршу додайте сіль та хмелі сунелі вимішайте.

Викладіть трохи фаршу на край кабачка та скрутіть рулетик.

Кабачкові рулетики з начинкою з фаршу

Кабачкові рулетики складіть у форму для запікання.

Змішайте сметану з томатною пастою і цим соусом змастіть рулетики. Зверху посипте тертим сиром.

Запікайте кабачки у соусі в духовці при 180 градусах приблизно 25 хвилин.

Готова страва

Якщо бажаєте дізнатися альтернативний рецепт страви з кабачком — читайте в цьому матеріалі:"Хрусткі, золотисті та шалено смачні: готуємо нагетси з кабачків".