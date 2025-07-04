Простое, праздничное, вкусное: готовим невероятно вкусное блюдо из кабачков
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Идеальный летний обед или ужин
Запеканка из кабачковых рулетов — легкое, аппетитное блюдо, которое идеально подойдет для летнего обеда или ужина. Ведь в ней сочетаются овощи, мясо и ароматный соус. И все это под корочкой из расплавленного сыра. Готовится такое блюдо просто, выглядит празднично, а на вкус еще лучше.
Рецептом поделился блогер mil_alexx_pp в TikTok.
Ингредиенты:
- куриный фарш — 400 г
- кабачки — 300 г
- сметана — 50 г (15 %)
- томатная паста — 50 г
- моцарелла — 50 г
- щепотка соли, хмели сунели
Как приготовить рулетики из кабачков
Кабачок нарежьте тонкими полосками овощечисткой.
В фарш добавьте соль и хмели-сунели, вымешайте.
Выложите немного фарша на край кабачка и сверните рулетик.
Кабачковые рулетики сложите в форму для запекания.
Смешайте сметану с томатной пастой и этим соусом смажьте рулетики. Сверху посыпьте тертым сыром.
Запекайте кабачки в соусе в духовке при 180 градусах примерно 25 минут.
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