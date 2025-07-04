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Простое, праздничное, вкусное: готовим невероятно вкусное блюдо из кабачков

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Запеканка из кабачковых рулетиков
Запеканка из кабачковых рулетиков. Фото telegraf.com.ua

Идеальный летний обед или ужин

Запеканка из кабачковых рулетов — легкое, аппетитное блюдо, которое идеально подойдет для летнего обеда или ужина. Ведь в ней сочетаются овощи, мясо и ароматный соус. И все это под корочкой из расплавленного сыра. Готовится такое блюдо просто, выглядит празднично, а на вкус еще лучше.

Рецептом поделился блогер mil_alexx_pp в TikTok.

Ингредиенты:

  • куриный фарш — 400 г
  • кабачки — 300 г
  • сметана — 50 г (15 %)
  • томатная паста — 50 г
  • моцарелла — 50 г
  • щепотка соли, хмели сунели

Как приготовить рулетики из кабачков

Кабачок нарежьте тонкими полосками овощечисткой.

В фарш добавьте соль и хмели-сунели, вымешайте.

Выложите немного фарша на край кабачка и сверните рулетик.

Кабачковые рулетики с фаршем рецепт
Кабачковые рулетики с начинкой из фарша

Кабачковые рулетики сложите в форму для запекания.

Смешайте сметану с томатной пастой и этим соусом смажьте рулетики. Сверху посыпьте тертым сыром.

Запекайте кабачки в соусе в духовке при 180 градусах примерно 25 минут.

Запеканка из кабачков как приготовить
Готовое блюдо

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