Літо в банці: як закрити вишню у власному соку, щоб тішити себе десертами цілий рік

Ідеальна заготівля для зимових пирогів та десертів

Вишня — універсальна ягода, яку можна використовувати по-різному: сушити, варити з неї варення чи компоти, або ж додавати до пирогів, тортів та інших десертів. Заготовлена у власному соку вишня зберігає свій смак, аромат та колір. Тож навіть взимку з нею можна приготувати пиріг, який буде нагадувати про літо.

Перевіреним рецептом вишні у власному соку поділились на YouTube-каналі Абетка рецептів.

Інгредієнти на 2 півлітрові баночки:

1 кг вишень без кісточки

250-300 г. цукру

Спосіб приготування:

1. Видаліть з вишень кісточки та кожен шар ягід пересипте цукром.

2. Залиште вишні з цукром при кімнатній температурі на 4-5 годин. Можна залишити на ніч, щоб вишні пустили достатньо соку.

3. Розкладіть вишні у банки та залийте соком, що утворився.

4. Прикрийте банки з вишнею кришками та стерилізуйте 10 хвилин від моменту як закипить вода.

5. Простерилізовані банки герметично закрийте, переверніть догори дном та накрийте рушничком та залиште до повного охолодження.