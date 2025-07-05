Літо в банці: як закрити вишню у власному соку, щоб тішити себе десертами цілий рік
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Ідеальна заготівля для зимових пирогів та десертів
Вишня — універсальна ягода, яку можна використовувати по-різному: сушити, варити з неї варення чи компоти, або ж додавати до пирогів, тортів та інших десертів. Заготовлена у власному соку вишня зберігає свій смак, аромат та колір. Тож навіть взимку з нею можна приготувати пиріг, який буде нагадувати про літо.
Перевіреним рецептом вишні у власному соку поділились на YouTube-каналі Абетка рецептів.
Інгредієнти на 2 півлітрові баночки:
- 1 кг вишень без кісточки
- 250-300 г. цукру
Спосіб приготування:
1. Видаліть з вишень кісточки та кожен шар ягід пересипте цукром.
2. Залиште вишні з цукром при кімнатній температурі на 4-5 годин. Можна залишити на ніч, щоб вишні пустили достатньо соку.
3. Розкладіть вишні у банки та залийте соком, що утворився.
4. Прикрийте банки з вишнею кришками та стерилізуйте 10 хвилин від моменту як закипить вода.
5. Простерилізовані банки герметично закрийте, переверніть догори дном та накрийте рушничком та залиште до повного охолодження.