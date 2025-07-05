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Лето в банке: как закрыть вишню в собственном соку, чтобы баловать себя десертами круглый год

Автор
Наталья Граковская
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Вишня сохраняет свой вкус и аромат
Вишня сохраняет свой вкус и аромат. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Идеальная заготовка для зимних пирогов и десертов

Вишня – универсальная ягода, которую можно использовать по-разному: сушить, варить из нее варенье или компоты, или же добавлять в пироги, торты и другие десерты. Заготовленная в собственном соку вишня сохраняет свой вкус, аромат и цвет. Поэтому даже зимой с ней можно приготовить пирог, который будет напоминать о лете.

Проверенным рецептом вишни в собственном соку поделились на YouTube-канале Абетка рецептів.

Ингредиенты на 2 полулитровые баночки:

  • 1 кг вишен без косточки
  • 250-300 г. сахара

Способ приготовления:

1. Удалите с вишен косточки и каждый слой ягод пересыпьте сахаром.

Вишня в собственном соке рецепт

2. Оставьте вишню с сахаром при комнатной температуре на 4-5 часов. Можно оставить на ночь, чтобы вишни пустили достаточное количество сока.

3. Разложите вишни в банки и залейте образовавшимся соком.

Как закрыть вишню в собственном соке

4. Прикройте банки с вишней крышками и стерилизуйте 10 минут после закипания воды.

5. Простерилизированные банки герметично закройте, переверните вверх дном и накройте полотенцем. Оставьте их в таком положении до полного охлаждения.

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#Рецепты #Вишня #Консервация