Лето в банке: как закрыть вишню в собственном соку, чтобы баловать себя десертами круглый год

Идеальная заготовка для зимних пирогов и десертов

Вишня – универсальная ягода, которую можно использовать по-разному: сушить, варить из нее варенье или компоты, или же добавлять в пироги, торты и другие десерты. Заготовленная в собственном соку вишня сохраняет свой вкус, аромат и цвет. Поэтому даже зимой с ней можно приготовить пирог, который будет напоминать о лете.

Проверенным рецептом вишни в собственном соку поделились на YouTube-канале Абетка рецептів.

Ингредиенты на 2 полулитровые баночки:

1 кг вишен без косточки

250-300 г. сахара

Способ приготовления:

1. Удалите с вишен косточки и каждый слой ягод пересыпьте сахаром.

2. Оставьте вишню с сахаром при комнатной температуре на 4-5 часов. Можно оставить на ночь, чтобы вишни пустили достаточное количество сока.

3. Разложите вишни в банки и залейте образовавшимся соком.

4. Прикройте банки с вишней крышками и стерилизуйте 10 минут после закипания воды.

5. Простерилизированные банки герметично закройте, переверните вверх дном и накройте полотенцем. Оставьте их в таком положении до полного охлаждения.