Лето в банке: как закрыть вишню в собственном соку, чтобы баловать себя десертами круглый год
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Идеальная заготовка для зимних пирогов и десертов
Вишня – универсальная ягода, которую можно использовать по-разному: сушить, варить из нее варенье или компоты, или же добавлять в пироги, торты и другие десерты. Заготовленная в собственном соку вишня сохраняет свой вкус, аромат и цвет. Поэтому даже зимой с ней можно приготовить пирог, который будет напоминать о лете.
Проверенным рецептом вишни в собственном соку поделились на YouTube-канале Абетка рецептів.
Ингредиенты на 2 полулитровые баночки:
- 1 кг вишен без косточки
- 250-300 г. сахара
Способ приготовления:
1. Удалите с вишен косточки и каждый слой ягод пересыпьте сахаром.
2. Оставьте вишню с сахаром при комнатной температуре на 4-5 часов. Можно оставить на ночь, чтобы вишни пустили достаточное количество сока.
3. Разложите вишни в банки и залейте образовавшимся соком.
4. Прикройте банки с вишней крышками и стерилизуйте 10 минут после закипания воды.
5. Простерилизированные банки герметично закройте, переверните вверх дном и накройте полотенцем. Оставьте их в таком положении до полного охлаждения.