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Если есть вишня и кефир: роскошный пирог, который готовится сам на сковороде

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Пирог с вишней
Пирог с вишней. Фото Freepik/ИИ

Этот пирог исчезнет со стола мгновенно

Для приготовления вкусной выпечки к чаю или кофе не всегда нужно много времени и сложные ингредиенты. Яркий пример — пирог с вишней. Все, что нужно для его приготовления — доступные продукты, немного времени, обычная сковородка и желание приготовить что-то вкусненькое.

По этому рецепту, которым поделились на портале "Хорошие новости", пирог получается нежным и ароматным. А в зависимости от сезона начинку из вишни можно заменить любую другую.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 3 ст. л. сахара
  • 100 мл кефира или йогурта
  • 1/3 ч. л. соды или разрыхлителя
  • 1,5 стакана муки
  • 2-3 ст. л. масла
  • Вишня по вкусу
  • Щепотка соли и ваниль для аромата

Этапы приготовления

  1. В миске взбейте яйца с сахаром до лёгкой пены.
  2. Добавьте в смесь кефир, соль, соду, ваниль.
  3. Постепенно добавьте просеянную муку. Тесто должно получиться густым, как на оладьи.
  4. В разогретую и смазанную маслом сковороду вылейте тесто, разровняйте ложкой, добавьте сверху вишню.
  5. Готовьте на минимальном огне под крышкой 10-12 минут. Затем аккуратно переверните пирог на другую сторону и подрумяньте еще в течение 3 минут.

Раньше мы делились рецептом пирожков с сочными вишнями. Они не требуют много времени для приготовления и готовятся на сковороде.

Теги:
#Рецепты #Вишни #Вишневый пирог #Пиріг