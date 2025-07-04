Если есть вишня и кефир: роскошный пирог, который готовится сам на сковороде

Этот пирог исчезнет со стола мгновенно

Для приготовления вкусной выпечки к чаю или кофе не всегда нужно много времени и сложные ингредиенты. Яркий пример — пирог с вишней. Все, что нужно для его приготовления — доступные продукты, немного времени, обычная сковородка и желание приготовить что-то вкусненькое.

По этому рецепту, которым поделились на портале "Хорошие новости", пирог получается нежным и ароматным. А в зависимости от сезона начинку из вишни можно заменить любую другую.

Ингредиенты:

2 яйца

3 ст. л. сахара

100 мл кефира или йогурта

1/3 ч. л. соды или разрыхлителя

1,5 стакана муки

2-3 ст. л. масла

Вишня по вкусу

Щепотка соли и ваниль для аромата

Этапы приготовления

В миске взбейте яйца с сахаром до лёгкой пены. Добавьте в смесь кефир, соль, соду, ваниль. Постепенно добавьте просеянную муку. Тесто должно получиться густым, как на оладьи. В разогретую и смазанную маслом сковороду вылейте тесто, разровняйте ложкой, добавьте сверху вишню. Готовьте на минимальном огне под крышкой 10-12 минут. Затем аккуратно переверните пирог на другую сторону и подрумяньте еще в течение 3 минут.

Раньше мы делились рецептом пирожков с сочными вишнями. Они не требуют много времени для приготовления и готовятся на сковороде.