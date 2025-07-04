Если есть вишня и кефир: роскошный пирог, который готовится сам на сковороде
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Этот пирог исчезнет со стола мгновенно
Для приготовления вкусной выпечки к чаю или кофе не всегда нужно много времени и сложные ингредиенты. Яркий пример — пирог с вишней. Все, что нужно для его приготовления — доступные продукты, немного времени, обычная сковородка и желание приготовить что-то вкусненькое.
По этому рецепту, которым поделились на портале "Хорошие новости", пирог получается нежным и ароматным. А в зависимости от сезона начинку из вишни можно заменить любую другую.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 3 ст. л. сахара
- 100 мл кефира или йогурта
- 1/3 ч. л. соды или разрыхлителя
- 1,5 стакана муки
- 2-3 ст. л. масла
- Вишня по вкусу
- Щепотка соли и ваниль для аромата
Этапы приготовления
- В миске взбейте яйца с сахаром до лёгкой пены.
- Добавьте в смесь кефир, соль, соду, ваниль.
- Постепенно добавьте просеянную муку. Тесто должно получиться густым, как на оладьи.
- В разогретую и смазанную маслом сковороду вылейте тесто, разровняйте ложкой, добавьте сверху вишню.
- Готовьте на минимальном огне под крышкой 10-12 минут. Затем аккуратно переверните пирог на другую сторону и подрумяньте еще в течение 3 минут.
Раньше мы делились рецептом пирожков с сочными вишнями. Они не требуют много времени для приготовления и готовятся на сковороде.