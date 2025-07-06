Кабачки у цьому соусі виходять надзвичайно смачними: як іще приготувати овоч (відео)
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Така страва стане чудовим доповненням до гарячих м'ясних та рибних страв
Кабачок — це ніжний літній овоч із м’яким смаком, який особливо популярний у сезон, коли його багато й він молоденький. З кабачків готують безліч страв: смажать у клярі, запікають, додають у салати та рагу.
Але сьогодні ми пропонуємо ніжний і ароматний варіант — кабачки, тушковані у вершках. Вони виходять соковитими, м’якими та злегка вершковими — ідеально як гарнір або легка самостійна страва. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cooking_with_gala".
Як приготувати кабачки у вершковому соусі
Інгредієнти:
- кабачки – 2 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- вода – 80 мл;
- вершки 30% – 250 г;
- олія – 2 ст. л.;
- сіль, перець – за смаком;
- часник гранульований – за смаком;
- пармезан – для подачі
Спосіб приготування:
Нарізати цибулю дрібними кубиками.
Обсмажити цибулю на олії до м’якості.
Кабачки помити, за потреби очистити від шкірки, нарізати тонкими смужками.
Додати кабачки до цибулі, влити воду, посолити, поперчити, додати часник і тушкувати під кришкою до м’якості.
Влити вершки, перемішати та тушкувати ще 3–5 хвилин на невеликому вогні до загустіння.
Подавати, посипавши тертим пармезаном. Смакує з пастою, картопляним пюре або м’ясом птиці.