Кабачки в этом соусе получаются очень вкусными: как еще приготовить овощ (видео)

Такое блюдо станет отличным дополнением к горячим мясным и рыбным блюдам

Кабачок – это нежный летний овощ с мягким вкусом, который особенно популярен в сезон, когда его много и он молоденький. Из кабачков готовят множество блюд: жарят в кляре, запекают, добавляют в салаты и рагу.

Но сегодня мы предлагаем нежный и ароматный вариант – кабачки, тушенные в сливках. Они получаются сочными, мягкими и слегка сливочными – идеально как гарнир или легкое самостоятельное блюдо. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cooking_with_gala".

Как приготовить кабачки в сливочном соусе

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.;

лук – 1 шт.;

вода – 80 мл;

сливки 30% – 250 г;

масло – 2 ст. л.;

соль, перец – по вкусу;

чеснок гранулированный – по вкусу;

пармезан – для подачи

Способ приготовления:

Нарезать лук маленькими кубиками.

Обжарить лук на растительном масле до мягкости.

Кабачки помыть, при необходимости очистить от кожуры, нарезать тонкими полосками.

Добавить кабачки в лук, влить воду, посолить, поперчить, добавить чеснок и тушить под крышкой до мягкости.

Влить сливки, перемешать и тушить 3-5 минут на небольшом огне до загустения.

Подавать, посыпав тертым пармезаном. Вкусно с пастой, картофельным пюре или мясом птицы.