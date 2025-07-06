Кабачки в этом соусе получаются очень вкусными: как еще приготовить овощ (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Такое блюдо станет отличным дополнением к горячим мясным и рыбным блюдам
Кабачок – это нежный летний овощ с мягким вкусом, который особенно популярен в сезон, когда его много и он молоденький. Из кабачков готовят множество блюд: жарят в кляре, запекают, добавляют в салаты и рагу.
Но сегодня мы предлагаем нежный и ароматный вариант – кабачки, тушенные в сливках. Они получаются сочными, мягкими и слегка сливочными – идеально как гарнир или легкое самостоятельное блюдо. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cooking_with_gala".
Как приготовить кабачки в сливочном соусе
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.;
- лук – 1 шт.;
- вода – 80 мл;
- сливки 30% – 250 г;
- масло – 2 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу;
- чеснок гранулированный – по вкусу;
- пармезан – для подачи
Способ приготовления:
Нарезать лук маленькими кубиками.
Обжарить лук на растительном масле до мягкости.
Кабачки помыть, при необходимости очистить от кожуры, нарезать тонкими полосками.
Добавить кабачки в лук, влить воду, посолить, поперчить, добавить чеснок и тушить под крышкой до мягкости.
Влить сливки, перемешать и тушить 3-5 минут на небольшом огне до загустения.
Подавать, посыпав тертым пармезаном. Вкусно с пастой, картофельным пюре или мясом птицы.