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Кабачки в этом соусе получаются очень вкусными: как еще приготовить овощ (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Яркие, вкусные, полезные и ароматные
Яркие, вкусные, полезные и ароматные. Фото instagram.com

Такое блюдо станет отличным дополнением к горячим мясным и рыбным блюдам

Кабачок – это нежный летний овощ с мягким вкусом, который особенно популярен в сезон, когда его много и он молоденький. Из кабачков готовят множество блюд: жарят в кляре, запекают, добавляют в салаты и рагу.

Но сегодня мы предлагаем нежный и ароматный вариант – кабачки, тушенные в сливках. Они получаются сочными, мягкими и слегка сливочными – идеально как гарнир или легкое самостоятельное блюдо. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cooking_with_gala".

Как приготовить кабачки в сливочном соусе

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • вода – 80 мл;
  • сливки 30% – 250 г;
  • масло – 2 ст. л.;
  • соль, перец – по вкусу;
  • чеснок гранулированный – по вкусу;
  • пармезан – для подачи

Способ приготовления:

Нарезать лук маленькими кубиками.

Обжарить лук на растительном масле до мягкости.

Кабачки помыть, при необходимости очистить от кожуры, нарезать тонкими полосками.

Добавить кабачки в лук, влить воду, посолить, поперчить, добавить чеснок и тушить под крышкой до мягкости.

Влить сливки, перемешать и тушить 3-5 минут на небольшом огне до загустения.

Подавать, посыпав тертым пармезаном. Вкусно с пастой, картофельным пюре или мясом птицы.

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#Кабачки #Соус #Сливки #Готовим дома