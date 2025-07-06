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"Лінива" вечеря з кабачків та грибів: рідні оближуть тарілки і попросять добавки

Автор
Наталя Граковська
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Легка у приготуванні запіканка з кабачків
Легка у приготуванні запіканка з кабачків. Фото Колаж "Телеграф"

Запечіть кабачки по-новому, щоб здивувати всіх

Ця страва виглядає просто, але саме в цьому її родзинка. Знайомі інгредієнти, легке приготування — і в результаті виходить смачна запіканка з грибами та кабачками. Вона ніжна всередині й апетитно рум’яна зверху. Начинка з печериць додає страві особливого аромату. Це саме той варіант, коли готуєш швидко, а їж із задоволенням.

Рецептом поділились на сайті Gospodynka.

Інгредієнти:

  • Кабачки — 2 шт.
  • Часник — 1–2 зубчики
  • Зелень, спеції, сіль — на смак
  • Яйця — 4 шт.
  • Кефір — 100 мл
  • Борошно — 100 г
  • Розпушувач — 1 ч. л.
  • Олія — 50 г
  • Цибуля — 1 шт.
  • Печериці — 200 г
  • Олія — для смаження
  • Кунжут — для посипання

Процес приготування:

  1. Натріть кабачки та часник на тертці. Посоліть, додайте улюблені спеції й дрібно нарізану зелень. Вбийте яйця, влийте кефір і ретельно перемішайте.
  2. Додайте до суміші борошно з розпушувачем і добре вимісіть тісто. Залиште його на 10 хвилин, щоб воно "відпочило", а потім влийте олію й знову перемішайте.
  3. Форму для випікання застеліть пергаментним папером і змастіть олією. Викладіть у неї половину підготовленої кабачкової маси.
  4. Для начинки дрібно наріжте цибулю та гриби. Обсмажте їх на розігрітій сковороді з олією до золотистого кольору. Готову грибну начинку викладіть рівномірним шаром на кабачковий шар.
  5. Накрийте грибний шар рештою кабачкового тіста. Зверху посипте кунжутом. Випікайте запіканку у розігрітій до 180 °C духовці протягом 30–40 хвилин, доки не утвориться рум'яна скоринка.
Теги:
#Кабачки #Рецепти #Гриби #Печериці #Запіканки