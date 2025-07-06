"Лінива" вечеря з кабачків та грибів: рідні оближуть тарілки і попросять добавки
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Запечіть кабачки по-новому, щоб здивувати всіх
Ця страва виглядає просто, але саме в цьому її родзинка. Знайомі інгредієнти, легке приготування — і в результаті виходить смачна запіканка з грибами та кабачками. Вона ніжна всередині й апетитно рум’яна зверху. Начинка з печериць додає страві особливого аромату. Це саме той варіант, коли готуєш швидко, а їж із задоволенням.
Рецептом поділились на сайті Gospodynka.
Інгредієнти:
- Кабачки — 2 шт.
- Часник — 1–2 зубчики
- Зелень, спеції, сіль — на смак
- Яйця — 4 шт.
- Кефір — 100 мл
- Борошно — 100 г
- Розпушувач — 1 ч. л.
- Олія — 50 г
- Цибуля — 1 шт.
- Печериці — 200 г
- Олія — для смаження
- Кунжут — для посипання
Процес приготування:
- Натріть кабачки та часник на тертці. Посоліть, додайте улюблені спеції й дрібно нарізану зелень. Вбийте яйця, влийте кефір і ретельно перемішайте.
- Додайте до суміші борошно з розпушувачем і добре вимісіть тісто. Залиште його на 10 хвилин, щоб воно "відпочило", а потім влийте олію й знову перемішайте.
- Форму для випікання застеліть пергаментним папером і змастіть олією. Викладіть у неї половину підготовленої кабачкової маси.
- Для начинки дрібно наріжте цибулю та гриби. Обсмажте їх на розігрітій сковороді з олією до золотистого кольору. Готову грибну начинку викладіть рівномірним шаром на кабачковий шар.
- Накрийте грибний шар рештою кабачкового тіста. Зверху посипте кунжутом. Випікайте запіканку у розігрітій до 180 °C духовці протягом 30–40 хвилин, доки не утвориться рум'яна скоринка.