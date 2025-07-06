"Лінива" вечеря з кабачків та грибів: рідні оближуть тарілки і попросять добавки

Запечіть кабачки по-новому, щоб здивувати всіх

Ця страва виглядає просто, але саме в цьому її родзинка. Знайомі інгредієнти, легке приготування — і в результаті виходить смачна запіканка з грибами та кабачками. Вона ніжна всередині й апетитно рум’яна зверху. Начинка з печериць додає страві особливого аромату. Це саме той варіант, коли готуєш швидко, а їж із задоволенням.

Рецептом поділились на сайті Gospodynka.

Інгредієнти:

Кабачки — 2 шт.

Часник — 1–2 зубчики

Зелень, спеції, сіль — на смак

Яйця — 4 шт.

Кефір — 100 мл

Борошно — 100 г

Розпушувач — 1 ч. л.

Олія — 50 г

Цибуля — 1 шт.

Печериці — 200 г

Олія — для смаження

Кунжут — для посипання

Процес приготування: