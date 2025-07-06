"Ленивый" ужин из кабачков и грибов: родные оближут тарелки и попросят добавки
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Запеките кабачки по-новому, чтобы удивить всех
Это блюдо выглядит просто, но именно в этом его изюминка. Знакомые ингредиенты, легкое приготовление — и в результате получается вкусная запеканка с грибами и кабачками. Она нежная внутри и аппетитно румяная сверху. Начинка из шампиньонов придает блюду особый аромат. Это именно тот вариант, когда готовишь быстро, а ешь с удовольствием.
Рецептом поделились на сайте Gospodynka.
Ингредиенты:
- Кабачки – 2 шт.
- Чеснок — 1-2 зубчика
- Зелень, специи, соль — по вкусу
- Яйца – 4 шт.
- Кефир — 100 мл
- Мука — 100 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Масло — 50 г
- Лук – 1 шт.
- Шампиньоны — 200 г
- Масло для жарки
- Кунжут – для посыпания
Процесс приготовления:
- Натрите кабачки и чеснок на терке. Посолите, добавьте любимые специи и мелко нарезанную зелень. Вбейте яйца, влейте кефир и тщательно перемешайте.
- Добавьте к смеси муку с разрыхлителем и хорошо вымесите тесто. Оставьте его на 10 минут, чтобы оно "отдохнуло", а затем влейте масло и снова перемешайте.
- Форму для выпекания застелите пергаментной бумагой и смажьте маслом. Выложите в нее половину подготовленной кабачковой массы.
- Для начинки мелко нарежьте лук и грибы. Обжарьте их на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета. Готовую грибную начинку выложите равномерным слоем на кабачковый слой.
- Накройте грибной слой оставшимся кабачковым тестом. Сверху посыпьте кунжутом. Выпекайте запеканку в разогретой до 180 °C духовке в течение 30–40 минут, пока не образуется румяная корочка.