"Ленивый" ужин из кабачков и грибов: родные оближут тарелки и попросят добавки

Запеките кабачки по-новому, чтобы удивить всех

Это блюдо выглядит просто, но именно в этом его изюминка. Знакомые ингредиенты, легкое приготовление — и в результате получается вкусная запеканка с грибами и кабачками. Она нежная внутри и аппетитно румяная сверху. Начинка из шампиньонов придает блюду особый аромат. Это именно тот вариант, когда готовишь быстро, а ешь с удовольствием.

Рецептом поделились на сайте Gospodynka.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Чеснок — 1-2 зубчика

Зелень, специи, соль — по вкусу

Яйца – 4 шт.

Кефир — 100 мл

Мука — 100 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Масло — 50 г

Лук – 1 шт.

Шампиньоны — 200 г

Масло для жарки

Кунжут – для посыпания

Процесс приготовления: