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"Ленивый" ужин из кабачков и грибов: родные оближут тарелки и попросят добавки

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Легкая в приготовлении запеканка из кабачков
Легкая в приготовлении запеканка из кабачков. Фото Коллаж "Телеграф"

Запеките кабачки по-новому, чтобы удивить всех

Это блюдо выглядит просто, но именно в этом его изюминка. Знакомые ингредиенты, легкое приготовление — и в результате получается вкусная запеканка с грибами и кабачками. Она нежная внутри и аппетитно румяная сверху. Начинка из шампиньонов придает блюду особый аромат. Это именно тот вариант, когда готовишь быстро, а ешь с удовольствием.

Рецептом поделились на сайте Gospodynka.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 2 шт.
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Зелень, специи, соль — по вкусу
  • Яйца – 4 шт.
  • Кефир — 100 мл
  • Мука — 100 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Масло — 50 г
  • Лук – 1 шт.
  • Шампиньоны — 200 г
  • Масло для жарки
  • Кунжут – для посыпания

Процесс приготовления:

  1. Натрите кабачки и чеснок на терке. Посолите, добавьте любимые специи и мелко нарезанную зелень. Вбейте яйца, влейте кефир и тщательно перемешайте.
  2. Добавьте к смеси муку с разрыхлителем и хорошо вымесите тесто. Оставьте его на 10 минут, чтобы оно "отдохнуло", а затем влейте масло и снова перемешайте.
  3. Форму для выпекания застелите пергаментной бумагой и смажьте маслом. Выложите в нее половину подготовленной кабачковой массы.
  4. Для начинки мелко нарежьте лук и грибы. Обжарьте их на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета. Готовую грибную начинку выложите равномерным слоем на кабачковый слой.
  5. Накройте грибной слой оставшимся кабачковым тестом. Сверху посыпьте кунжутом. Выпекайте запеканку в разогретой до 180 °C духовке в течение 30–40 минут, пока не образуется румяная корочка.
Теги:
#Кабачки #Рецепты #Грибы #Шампиньоны #Запеканки