Коли лінь стояти біля плити: рецепт найсмачнішого салату з кабачків на швидкуруч

Варити та смажити продукти не доведеться

Іноді навіть найпростіші рецепти можуть здивувати. Зовсім небагато інгредієнтів, мінімум часу — а результат виходить настільки вдалим, що хочеться повторити. Цей кабачковий салат — якраз із таких.

Без плити, без зайвих зусиль, зате зі свіжим літнім смаком. І хоча готується салат з кабачків дуже просто, враження залишає не менш яскраве, ніж складні страви.

Рецептом поділились на сайті Smachnenke.

Інгредієнти:

кабачок — 1 шт.;

плавлений сир — 2 шт.;

часник — 2 зуб.;

окріп — для заливки;

кріп — пучок;

сіль — 1 ч. л. + на смак;

перець чорний мелений — на смак;

майонез — 1,5 ст. л.

Спосіб приготування

Кабачок наріжте кубиками. Якщо овочі великі чи старі, попередньо видаліть з них серединку. Викладіть кабачки у миску, залийте щойно закипілою водою так, щоб повністю покрила овочі. Додайте сіль, накрийте кришкою й залиште на кілька хвилин. Тим часом наріжте плавлений сир або натріть його на терці. Наріжте кріп. Злийте воду з кабачків і злегка обсушіть їх. До сиру й кропу додайте теплі кабачки, подрібнений через прес часник, сіль і перець до свого смаку. Заправте майонезом, ретельно перемішайте.

За бажанням салат можна заправляти не майонезом, а сметаною чи натуральним йогуртом. Подавати страву можна як салат, закуску або намазку на хліб.