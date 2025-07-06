Коли лінь стояти біля плити: рецепт найсмачнішого салату з кабачків на швидкуруч
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Варити та смажити продукти не доведеться
Іноді навіть найпростіші рецепти можуть здивувати. Зовсім небагато інгредієнтів, мінімум часу — а результат виходить настільки вдалим, що хочеться повторити. Цей кабачковий салат — якраз із таких.
Без плити, без зайвих зусиль, зате зі свіжим літнім смаком. І хоча готується салат з кабачків дуже просто, враження залишає не менш яскраве, ніж складні страви.
Рецептом поділились на сайті Smachnenke.
Інгредієнти:
- кабачок — 1 шт.;
- плавлений сир — 2 шт.;
- часник — 2 зуб.;
- окріп — для заливки;
- кріп — пучок;
- сіль — 1 ч. л. + на смак;
- перець чорний мелений — на смак;
- майонез — 1,5 ст. л.
Спосіб приготування
- Кабачок наріжте кубиками. Якщо овочі великі чи старі, попередньо видаліть з них серединку.
- Викладіть кабачки у миску, залийте щойно закипілою водою так, щоб повністю покрила овочі. Додайте сіль, накрийте кришкою й залиште на кілька хвилин.
- Тим часом наріжте плавлений сир або натріть його на терці. Наріжте кріп.
- Злийте воду з кабачків і злегка обсушіть їх.
- До сиру й кропу додайте теплі кабачки, подрібнений через прес часник, сіль і перець до свого смаку. Заправте майонезом, ретельно перемішайте.
За бажанням салат можна заправляти не майонезом, а сметаною чи натуральним йогуртом. Подавати страву можна як салат, закуску або намазку на хліб.