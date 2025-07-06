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Коли лінь стояти біля плити: рецепт найсмачнішого салату з кабачків на швидкуруч

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Салат зі свіжих кабачків
Салат зі свіжих кабачків. Фото Скріншот YouTube

Варити та смажити продукти не доведеться

Іноді навіть найпростіші рецепти можуть здивувати. Зовсім небагато інгредієнтів, мінімум часу — а результат виходить настільки вдалим, що хочеться повторити. Цей кабачковий салат — якраз із таких.

Без плити, без зайвих зусиль, зате зі свіжим літнім смаком. І хоча готується салат з кабачків дуже просто, враження залишає не менш яскраве, ніж складні страви.

Рецептом поділились на сайті Smachnenke.

Інгредієнти:

  • кабачок — 1 шт.;
  • плавлений сир — 2 шт.;
  • часник — 2 зуб.;
  • окріп — для заливки;
  • кріп — пучок;
  • сіль — 1 ч. л. + на смак;
  • перець чорний мелений — на смак;
  • майонез — 1,5 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Кабачок наріжте кубиками. Якщо овочі великі чи старі, попередньо видаліть з них серединку.
  2. Викладіть кабачки у миску, залийте щойно закипілою водою так, щоб повністю покрила овочі. Додайте сіль, накрийте кришкою й залиште на кілька хвилин.
  3. Тим часом наріжте плавлений сир або натріть його на терці. Наріжте кріп.
  4. Злийте воду з кабачків і злегка обсушіть їх.
  5. До сиру й кропу додайте теплі кабачки, подрібнений через прес часник, сіль і перець до свого смаку. Заправте майонезом, ретельно перемішайте.

За бажанням салат можна заправляти не майонезом, а сметаною чи натуральним йогуртом. Подавати страву можна як салат, закуску або намазку на хліб.

Теги:
#Кабачки #Закуски #Салати