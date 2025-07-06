Когда лень стоять у плиты: рецепт вкуснейшего салата из кабачков на скорую руку
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Варить и жарить продукты не придется
Иногда даже самые простые рецепты могут удивить. Совсем немного ингредиентов, минимум времени — а результат получается настолько удачным, что хочется повторить. Этот кабачковый салат — как раз из таких.
Без плиты, без лишних усилий, зато со свежим летним вкусом. И хотя готовится салат из кабачков очень просто, впечатление оставляет не менее яркое, чем сложные блюда.
Рецептом поделились на сайте Smachnenke.
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт.;
- плавленый сыр – 2 шт.;
- чеснок — 2 зуб.;
- кипяток – для заливки;
- укроп – пучок;
- соль – 1 ч. л. + по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу;
- майонез – 1,5 ст. л.
Способ приготовления
- Кабачок нарежьте кубиками. Если овощи большие или старые, предварительно удалите из них серединку.
- Выложите кабачки в миску, залейте только что закипевшей водой так, чтобы она полностью покрыла овощи. Добавьте соль, накройте крышкой и оставьте на несколько минут.
- Тем временем нарежьте плавленый сыр или натрите его на терке. Нарежьте укроп.
- Слейте воду с кабачков и немного обсушите их.
- К сыру и укропу добавьте теплые кабачки, измельченный через пресс чеснок, соль и перец по своему вкусу. Заправьте майонезом, хорошо перемешайте.
По желанию салат можно заправлять не майонезом, а сметаной или натуральным йогуртом. Подавать блюдо можно как салат, закуску или намазку на хлеб.