Когда лень стоять у плиты: рецепт вкуснейшего салата из кабачков на скорую руку

Варить и жарить продукты не придется

Иногда даже самые простые рецепты могут удивить. Совсем немного ингредиентов, минимум времени — а результат получается настолько удачным, что хочется повторить. Этот кабачковый салат — как раз из таких.

Без плиты, без лишних усилий, зато со свежим летним вкусом. И хотя готовится салат из кабачков очень просто, впечатление оставляет не менее яркое, чем сложные блюда.

Рецептом поделились на сайте Smachnenke.

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

плавленый сыр – 2 шт.;

чеснок — 2 зуб.;

кипяток – для заливки;

укроп – пучок;

соль – 1 ч. л. + по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

майонез – 1,5 ст. л.

Способ приготовления

Кабачок нарежьте кубиками. Если овощи большие или старые, предварительно удалите из них серединку. Выложите кабачки в миску, залейте только что закипевшей водой так, чтобы она полностью покрыла овощи. Добавьте соль, накройте крышкой и оставьте на несколько минут. Тем временем нарежьте плавленый сыр или натрите его на терке. Нарежьте укроп. Слейте воду с кабачков и немного обсушите их. К сыру и укропу добавьте теплые кабачки, измельченный через пресс чеснок, соль и перец по своему вкусу. Заправьте майонезом, хорошо перемешайте.

По желанию салат можно заправлять не майонезом, а сметаной или натуральным йогуртом. Подавать блюдо можно как салат, закуску или намазку на хлеб.