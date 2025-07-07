Ці кабачкові оладки ви встигнете приготувати на сніданок: що до них додати для покращення смаку (відео)

Кабачкові оладки з кабачків на сковороді готуються швидко з продуктів, які знайдуться в будь-якому холодильнику

Кабачок — це соковитий літній овоч, з якого можна приготувати десятки страв: його смажать, тушкують, фарширують, запікають і навіть роблять "спагеті" з м’ясом. Але одна з найулюбленіших домашніх страв — це кабачкові оладки.

Щоб зробити їх ще смачнішими, радимо додати до тіста тертий твердий сир — він надасть страві апетитної скоринки, більш насиченого смаку й аромату. Спробуйте — і не зможете зупинитися на одній порції! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".

Як приготувати кабачкові оладки з сиром

Інгредієнти:

кабачок — 600 г;

яйця — 2 шт.;

сир твердий — 150 г;

борошно — 3-5 ст.л;

сіль, перець, гранульований часник — за смаком;

сметана для подачі.

Спосіб приготування:

Кабачок натерти на дрібній тертці, посолити, перемішати та залишити на 10 хвилин, щоб він пустив сік.

Відтиснути зайву рідину руками або через марлю.

Додати яйця, натертий твердий сир, борошно та спеції, ретельно перемішати до однорідної маси.

Смажити оладки на добре розігрітій сковорідці на невеликій кількості олії або на сухій сковорідці до золотистої скоринки з обох боків (приблизно 3-4 хвилини з кожного боку).

Подавати гарячими зі сметаною, за бажанням додати у сметану подрібнений часник для більш насиченого смаку.