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Ніхто не здогадається, що це не спагеті: геніальний рецепт з кабачків, який готується за 5 хвилин

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Спагеті з кабачків
Спагеті з кабачків. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чудова альтернатива пасті

Кабачки — універсальний овоч, який чудово підходить для легких і швидких страв. З них можна приготувати не тільки овочеві нагетси, але й альтернативу пасті. Завдяки тому, що кабачки нарізаються тонкими смужками, вони стають дуже схожі на спагеті.

Рецептом поділилась в Instagram блогерка yummy_food_uaa. Вона пропонує брати для цієї страви довільну кількість продуктів.

Інгредієнти:

  • Кабачок
  • Грудинка
  • Фета або крем сир типу Філадельфія
  • Перець за смаком
  • Пармезан (або інший сир)

Спосіб приготування:

  1. Кабачок нарізати на дуже тонкі смужки або натерти на тертку для моркви по-корейськи.
  2. Грудинку порізати полоскати або кубиком.
  3. На олії обсмажити грудинку разом з кабачком 2 хвилини, додати фету і перець.
  4. На маленькому вогні під кришкою тушкувати ще 2 хвилини.
  5. Перекласти в тарілку, присипати натертим сиром.

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Теги:
#Кабачки #Рецепти #Паста