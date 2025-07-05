Ніхто не здогадається, що це не спагеті: геніальний рецепт з кабачків, який готується за 5 хвилин

Чудова альтернатива пасті

Кабачки — універсальний овоч, який чудово підходить для легких і швидких страв. З них можна приготувати не тільки овочеві нагетси, але й альтернативу пасті. Завдяки тому, що кабачки нарізаються тонкими смужками, вони стають дуже схожі на спагеті.

Рецептом поділилась в Instagram блогерка yummy_food_uaa. Вона пропонує брати для цієї страви довільну кількість продуктів.

Інгредієнти:

Кабачок

Грудинка

Фета або крем сир типу Філадельфія

Перець за смаком

Пармезан (або інший сир)

Спосіб приготування:

Кабачок нарізати на дуже тонкі смужки або натерти на тертку для моркви по-корейськи. Грудинку порізати полоскати або кубиком. На олії обсмажити грудинку разом з кабачком 2 хвилини, додати фету і перець. На маленькому вогні під кришкою тушкувати ще 2 хвилини. Перекласти в тарілку, присипати натертим сиром.

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