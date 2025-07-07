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Эти кабачковые оладьи вы успеете приготовить на завтрак: что к ним добавить для улучшения вкуса (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Нежные, красивые, вкусные, полезные
Нежные, красивые, вкусные, полезные. Фото instagram.com

Кабачковые оладьи на сковороде готовятся очень быстро из продуктов, которые найдутся в любом холодильнике

Кабачок – это сочный летний овощ, из которого можно приготовить десятки блюд: его жарят, тушат, фаршируют, запекают и даже делают "спагетти" с мясом. Но одно из самых любимых домашних блюд – это кабачковые оладьи.

Чтобы сделать их еще более вкусными, советуем добавить к тесту тертый твердый сыр — он придаст блюду аппетитную корку, более насыщенный вкус и аромат. Попробуйте – и не сможете остановиться на одной порции! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".

Как приготовить кабачковые оладьи с сыром

Ингредиенты:

  • кабачок — 600 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сыр твердый — 150 г;
  • мука — 3-5 ст.л;
  • соль, перец, гранулированный чеснок – по вкусу;
  • сметана для подачи.

Способ приготовления:

Кабачок натереть на мелкой терке, посолить, перемешать и оставить на десять минут, чтобы он пустил сок.

Отжать лишнюю жидкость руками или через марлю.

Добавить яйца, натертый сыр, муку и специи, тщательно перемешать до однородной массы.

Жарить оладьи на хорошо разогретой сковороде на небольшом количестве масла или на сухой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон (примерно 3-4 минуты с каждой стороны).

Подавать горячими со сметаной, по желанию добавить в сметану измельченный чеснок для насыщенного вкуса.

Теги:
#Кабачки #Сыр #Оладьи #Готовим дома