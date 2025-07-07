Про таку сезонну страву ви точно не знали: ці кабачкові сендвічі можна подати навіть до святкового столу (відео)

Чудовий перекус або легка вечеря для всієї сім'ї

Кабачок — ніжний та універсальний овоч, який особливо популярний у літній сезон. Його м’який смак чудово поєднується з різноманітними спеціями, сиром, зеленню, а також з вершками. З кабачків готують сотні страв: запіканки, оладки, фаршировані рулетики, або ж просто тушкують у вершковому соусі — виходить дуже ніжно та ароматно.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо особливе — хрусткі сендвічі з кабачків у панірувальних сухарях із ніжною сирною начинкою. Це ідеальна закуска або легкий перекус, який сподобається і дорослим, і дітям! Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Любимівська кухня".

Як приготувати сендвічі у панірувальних сухарях

Інгредієнти:

кабачки – 2 шт.;

яйця – 4 шт. (2 сирі, 2 варені);

панірувальні сухарі – за потребою;

олія – для смаження;

сир плавлений – 2 шт.;

часник – 2 зубчики;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – за смаком;

майонез 67% – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

Кабачки очистити від шкірки та нарізати кільцями середньої товщини.

У мисці збити 2 сирі яйця з дрібкою солі.

Панірувальні сухарі висипати в окрему ємність. Кожне кільце кабачка занурити спершу в яйце, потім – у сухарі.

Обсмажити кабачки на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки (приблизно по 2–3 хв). Олію бажано змінювати після кожної партії.

Для начинки натерти на дрібній тертці варені яйця та плавлені сирки. Додати подрібнений часник, сіль, перець і майонез. Добре перемішати.

Викласти обсмажені кабачки на тарілку. На половину кружечків викласти по 1 ч. л. начинки. Накрити іншими кружечками — вийдуть сендвічі.

Подавати теплими або охолодженими. Смачного!