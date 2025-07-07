О таком сезонном блюде вы точно не знали: эти кабачковые сэндвичи можно подать даже к праздничному столу (видео)

Прекрасный перекус или легкий ужин для всей семьи

Кабачок — нежный и универсальный овощ, особенно популярный в летний сезон. Его мягкий вкус отлично сочетается с разнообразными специями, сыром, зеленью, а также со сливками. Из кабачков готовят сотни блюд: запеканки, оладьи, фаршированные рулетики, или просто тушат в сливочном соусе — получается очень нежно и ароматно.

Но сегодня мы предлагаем кое-что особенное — хрустящие сэндвичи из кабачков в панировочных сухарях с нежной сырной начинкой. Это идеальная закуска или легкий перекус, который понравится и взрослым и детям! Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Любимовская кухня".

Как приготовить сэндвичи в панировочных сухарях

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.;

яйца – 4 шт. (2 сырых, 2 вареных);

панировочные сухари – по необходимости;

масло – для жарки;

сыр плавленый – 2 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

майонез 67% – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

Кабачки очистить от кожуры и порезать кольцами средней толщины.

В миске взбить 2 сырых яйца с щепоткой соли.

Панировочные сухари высыпать в отдельную емкость. Каждое кольцо кабачка погрузить сначала в яйцо, затем – в сухари.

Обжарить кабачки на среднем огне по бокам до золотистой корочки (приблизительно по 2–3 мин). Масло желательно менять после каждой партии.

Для начинки натереть на мелкой терке вареные яйца и плавленые сырки. Добавить измельченный чеснок, соль, перец и майонез. Отлично перемешать.

Выложить обжаренные кабачки на тарелку. На половину кружочков выложить по 1 ч. л. начинки. Накрыть другими кружочками – получатся сэндвичи.

Подавать теплыми или охлажденными.