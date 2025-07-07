О таком сезонном блюде вы точно не знали: эти кабачковые сэндвичи можно подать даже к праздничному столу (видео)
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Прекрасный перекус или легкий ужин для всей семьи
Кабачок — нежный и универсальный овощ, особенно популярный в летний сезон. Его мягкий вкус отлично сочетается с разнообразными специями, сыром, зеленью, а также со сливками. Из кабачков готовят сотни блюд: запеканки, оладьи, фаршированные рулетики, или просто тушат в сливочном соусе — получается очень нежно и ароматно.
Но сегодня мы предлагаем кое-что особенное — хрустящие сэндвичи из кабачков в панировочных сухарях с нежной сырной начинкой. Это идеальная закуска или легкий перекус, который понравится и взрослым и детям! Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Любимовская кухня".
Как приготовить сэндвичи в панировочных сухарях
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.;
- яйца – 4 шт. (2 сырых, 2 вареных);
- панировочные сухари – по необходимости;
- масло – для жарки;
- сыр плавленый – 2 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу;
- майонез 67% – 1 ст. л.;
Способ приготовления:
Кабачки очистить от кожуры и порезать кольцами средней толщины.
В миске взбить 2 сырых яйца с щепоткой соли.
Панировочные сухари высыпать в отдельную емкость. Каждое кольцо кабачка погрузить сначала в яйцо, затем – в сухари.
Обжарить кабачки на среднем огне по бокам до золотистой корочки (приблизительно по 2–3 мин). Масло желательно менять после каждой партии.
Для начинки натереть на мелкой терке вареные яйца и плавленые сырки. Добавить измельченный чеснок, соль, перец и майонез. Отлично перемешать.
Выложить обжаренные кабачки на тарелку. На половину кружочков выложить по 1 ч. л. начинки. Накрыть другими кружочками – получатся сэндвичи.
Подавать теплыми или охлажденными.