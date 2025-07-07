Більше ніякої ікри та оладок: перетворіть кабачки на неперевершену закуску

Ідеально для будь-якого випадку

За бажання звичайні кабачки можна перетворити на кулінарний шедевр. Якщо оладки та ікра вже набридли, спробуйте приготувати кабачкові рулетики в паніровці з кропом. Це ідеальна закуска, легкий обід чи навіть святкова страва, що зникне зі столу за лічені хвилини.

Рецептом страви поділились на порталі napensii.

Інгредієнти:

Кабачок – 2 шт.

Яйце – 2 шт.

Кріп – 1 пучок

Сіль – за смаком

Пшеничне борошно – 3 ст. л.

Панірувальні сухарі – 5 ст. л.

Соняшникова олія – на смак

Сир – 300 г

Етапи приготування:

1. Ретельно промийте кабачки та наріжте їх уздовж на тонкі пластини. Чим тонше ви їх наріжете, тим ніжнішими вийдуть рулетики.

2. Візьміть три окремі ємності. В одну насипте борошно, в іншу – злегка збиті з сіллю яйця, а в третю – панірувальні сухарі. Кожну кабачкову пластину спочатку обваляйте в борошні, потім занурте в яєчну суміш, а наостанок – в панірувальні сухарі.

3. Розігрійте сковороду з соняшниковою олією на середньому вогні. Обсмажуйте кабачки з обох боків до золотистої скоринки. Перекладіть готові пластини на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

4. Сир (можна використовувати як твердий, так і м'який, на ваш смак) змішайте з дрібно нарізаним кропом. Якщо сир не дуже солоний, можна додати трішки солі.

5. На одну сторону обсмаженої кабачкової пластини викладіть невелику кількість сирної начинки та акуратно згорніть її в рулетик. Повторіть це з усіма кабачками.

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