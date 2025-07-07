Больше никакой икры и оладий: превратите кабачки в непревзойденную закуску
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Идеально для любого случая
По желанию обычные кабачки можно превратить в кулинарный шедевр. Если оладьи и икра уже надоели, попробуйте приготовить кабачковые рулетики в панировке с укропом. Это идеальная закуска, легкий обед или даже праздничное блюдо, которое исчезнет со стола в считанные минуты.
Рецептом блюда поделились на портале napensii.
Ингредиенты:
- Кабачок – 2 шт.
- Яйцо – 2 шт.
- Укроп – 1 пучок
- Соль – по вкусу
- Пшеничная мука – 3 ст. л.
- Панировочные сухари – 5 ст. л.
- Подсолнечное масло – по вкусу
- Сыр – 300 г
Этапы приготовления:
1. Тщательно промойте кабачки и нарежьте их вдоль тонкими пластинками. Чем тоньше вы их нарежете, тем нежнее получатся рулетики.
2. Возьмите три отдельных емкости. В одну насыпьте муку, в другую – слегка взбитые с солью яйца, а в третью – панировочные сухари. Каждую кабачковую пластину сначала обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь, а затем – в панировочные сухари.
3. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом на среднем огне. Обжаривайте кабачки с обеих сторон до золотистой корочки. Переложите готовые пластины на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
4. Сыр (можно использовать как твердый, так и мягкий, по вашему вкусу) смешайте с мелко нарезанным укропом. Если сыр не очень соленый, можно добавить немного соли.
5. На одну сторону обжаренной кабачковой пластины выложите небольшое количество сырной начинки и аккуратно сверните ее в рулетик. Повторите это со всеми кабачками.
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