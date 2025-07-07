Больше никакой икры и оладий: превратите кабачки в непревзойденную закуску

Идеально для любого случая

По желанию обычные кабачки можно превратить в кулинарный шедевр. Если оладьи и икра уже надоели, попробуйте приготовить кабачковые рулетики в панировке с укропом. Это идеальная закуска, легкий обед или даже праздничное блюдо, которое исчезнет со стола в считанные минуты.

Рецептом блюда поделились на портале napensii.

Ингредиенты:

Кабачок – 2 шт.

Яйцо – 2 шт.

Укроп – 1 пучок

Соль – по вкусу

Пшеничная мука – 3 ст. л.

Панировочные сухари – 5 ст. л.

Подсолнечное масло – по вкусу

Сыр – 300 г

Этапы приготовления:

1. Тщательно промойте кабачки и нарежьте их вдоль тонкими пластинками. Чем тоньше вы их нарежете, тем нежнее получатся рулетики.

2. Возьмите три отдельных емкости. В одну насыпьте муку, в другую – слегка взбитые с солью яйца, а в третью – панировочные сухари. Каждую кабачковую пластину сначала обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь, а затем – в панировочные сухари.

3. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом на среднем огне. Обжаривайте кабачки с обеих сторон до золотистой корочки. Переложите готовые пластины на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

4. Сыр (можно использовать как твердый, так и мягкий, по вашему вкусу) смешайте с мелко нарезанным укропом. Если сыр не очень соленый, можно добавить немного соли.

5. На одну сторону обжаренной кабачковой пластины выложите небольшое количество сырной начинки и аккуратно сверните ее в рулетик. Повторите это со всеми кабачками.

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